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Общество

Пензенцев предупредили о вреде энергетиков для подростков

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Центр медпрофилактики Пензенской области в своем аккаунте в соцсети Instagram предупредил о вреде энергетиков для подростков.

Специалистов встревожила популярность таких напитков среди школьников. В состав входят кофеин, гуарана, таурин, карнитин, красители и ароматизаторы, которые могут нанести вред здоровью ребенка.

Так, в 100 г энергетического напитка в среднем содержится 35 мг кофеина - это соответствует половине чашки крепкого кофе. Одна банка напитка эквивалентна 2-3 порциям кофе.

«Для подростка это чрезмерная доза, которая может вызвать учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, обезвоживание, тошноту, рвоту, нарушение обмена веществ, судороги и даже смерть», - отметили специалисты центра.

Регулярное употребление кофеина может привести к появлению у юношей и девушек сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, депрессии. Кроме того, у них снижается способность к обучению и формируется зависимость, причем довольно быстро, а избавиться от нее можно будет лишь в наркологической клинике.

Таурин – вещество, необходимое для функционирования нервной системы. В энергетиках его содержание также высоко. При дозе в 3 мг у детей и подростков может развиться таурин-индуцированная токсическая энцефалопатия.

Также таурин приводит к нервному перевозбуждению, болям в животе, обострениям язвы, гастрита, перебоям в сердечной деятельности.

В энергетиках содержится витамины С и В, однако их доза слишком высока для подростков и вредна для их здоровья.

«Сахара, кислоты, красители, имеющиеся в составе энергетиков, способствуют разрушению зубов, вредят поджелудочной железе, приводят к набору веса, особенно при низкой физической активности», - подчеркнули специалисты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну не знаю,я от ягуара торчу.

Имя: Гость
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