Пензенцы получили новогодний подарок от компании «Жилстрой»

30.12.2020 | 15:09

В Пензе переселенцам из ветхого и аварийного жилья преподнесли новогодний подарок. В канун одного из самых главных праздников они получили ключи от квартир.

Два дома в Заводском районе (на 123 и 129 квартир) возведены строительными компаниями группы «Жилстрой» в рамках реализации Послания Президента РФ Владимира Путина по программе развития региона, утвержденной губернатором Иваном Белозерцевым.

Благоустроенные и готовые к заселению 8 500 кв. м жилья компания возвела в установленные контрактом сроки, с применением самых современных технологий и материалов и использованием конструкций, произведенных на заводе «Жилстрой». Это позволило добиться высокого качества работ на всех этапах строительства.

Многоэтажки готовы принять 483 человека, которые ранее жили на улице Леонова, 13, 9 Января, 11, и Ударной, 35.

Всего по городской программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 гг.» планируется расселить 3 450 человек, которые проживают в 1 682 помещениях. Это 86 домов. Их будут расселять поэтапно.

Компания «Жилстрой» зарекомендовала себя как ответственный застройщик, владеющий комплексом строительно-монтажных технологий, производственной базой полного цикла. Один из следующих домов, в соответствии с результатами конкурсных торгов, по программе переселения также предстоит возводить «Жилстрою».

Улучшение жилищных условий является приоритетным направлением развития региона на перспективу. Это важнейшая социально-экономическая задача, которая реализуется в регионе благодаря слаженной работе различных ведомств и структур.