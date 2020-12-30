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Общество

ПАО «Т Плюс» анонсировало переход Пензы на «альтернативную котельную»

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Распоряжение по отнесению Пензы к ценовой зоне теплоснабжения подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Документ выпущен на основании совместного обращения администрации города и ПАО «Т Плюс».

Новая модель рынка тепла начнет работать в городе с июля 2021 года. Переход на нее позволит «Т Плюс» привлечь дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города.

До 2035 года в тепловую инфраструктуру Пензы компания вложит 6,3 млрд рублей, из них 2,9 млрд планируется направить на реконструкцию центральных тепловых пунктов и модернизацию 159 км квартальных тепловых сетей, ранее принадлежавших МКП «Теплоснабжение Пензы».

Свыше 3,4 млрд рублей будут вложены в повышение надежности магистральных теплотрасс. Компания полностью заменит 96,8 км трубопроводов. Все инвестиционные мероприятия будут отражены в актуализированной схеме теплоснабжения города.

Переход на новую ценовую зону предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной» (неофициальное название новой модели рынка тепла, где стоимость тепловой энергии для потребителя рассчитано по формуле Министерства энергетики РФ для каждого региона страны. - Прим. ред.). Это позволит потребителям лучше контролировать качество подачи ресурса, а бизнесу - существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.

В настоящий момент на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти находятся заявки по переходу на новую модель рынка тепла Тольятти, Кирово-Чепецка, Перми.

Ранее после соответствующих решений Правительства Российской Федерации к ценовой зоне теплоснабжения отнесли города Барнаул и Рубцовск Алтайского края, Красноярск и Канск Красноярского края, Ульяновск и Оренбург, Самару, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, а также поселок Линево Новосибирской области.

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