В праздники изменится график работы МРЭО ГИБДД

29.12.2020 | 09:11

Пензенская Госавтоинспекция предупредила жителей области об изменении режима работы в предстоящие праздничные дни.

Речь идет о функционировании регистрационно-экзаменационных подразделений - МРЭО ГИБДД.

Желающие поставить на учет автомототранспортные средства и прицепы к ним или получить водительские удостоверения смогут обратиться за предоставлением услуг только 5, 6 и 9 января. Специалисты в эти дни будут работать по графику.

В остальное время в период с 1 по 10 января в МРЭО ГИБДД принимать посетителей не будут, уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.