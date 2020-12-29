В праздники изменится график работы МРЭО ГИБДД

Пензенская Госавтоинспекция предупредила жителей области об изменении режима работы в предстоящие праздничные дни.
Речь идет о функционировании регистрационно-экзаменационных подразделений - МРЭО ГИБДД.
Желающие поставить на учет автомототранспортные средства и прицепы к ним или получить водительские удостоверения смогут обратиться за предоставлением услуг только 5, 6 и 9 января. Специалисты в эти дни будут работать по графику.
В остальное время в период с 1 по 10 января в МРЭО ГИБДД принимать посетителей не будут, уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Госавтоинспекция
И давно нам ГАИ вернули? Или чё хочу, то и пишу?