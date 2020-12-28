В Пензе детей сотрудников УМВД поздравили с наступающим праздником

28.12.2020 | 18:32

Начальник регионального управления Министерства внутренних дел России помог Деду Морозу раздать новогодние подарки детям.

«От всей души хорошего вам здоровья в новом году, хорошего настроения, удачи и всего самого наилучшего», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Обычно дети сотрудников УМВД, погибших при исполнении служебного долга, принимали участие в Кремлевской елке. В этом году в Москву никого не отправляли. Поэтому руководство регионального управления и организатор поездки, главный федеральный инспектор по Пензенской области, приняли решение сделать для ребят небольшой праздник на месте.

Организаторы надеются, что эпидемиологическая обстановка изменится и в 2021 году традиционный выезд на московское новогоднее представление состоится.