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Общество

В Пензе детей сотрудников УМВД поздравили с наступающим праздником

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Начальник регионального управления Министерства внутренних дел России помог Деду Морозу раздать новогодние подарки детям.

«От всей души хорошего вам здоровья в новом году, хорошего настроения, удачи и всего самого наилучшего», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Обычно дети сотрудников УМВД, погибших при исполнении служебного долга, принимали участие в Кремлевской елке. В этом году в Москву никого не отправляли. Поэтому руководство регионального управления и организатор поездки, главный федеральный инспектор по Пензенской области, приняли решение сделать для ребят небольшой праздник на месте.

Организаторы надеются, что эпидемиологическая обстановка изменится и в 2021 году традиционный выезд на московское новогоднее представление состоится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Тетя- подполковник на боевом посту.

Гость||

А почему только детей сотрудников УМВД? Они типа элита а все остальные чернь? Лучше тогда никого непоздравлять чтоб детей неразочаровывать...

Имя: Гость
Комментарий:

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