Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 дек 2020|14:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Кузнецке сдвинулись сроки сдачи станции обезжелезивания воды

Печать

В Кузнецке станцию обезжелезивания планируют достроить в мае 2021 года. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказал мэр Сергей Златогорский.

Как отметил градоначальник, объект хотели сдать в начале 2021-го, однако сроки сдвинулись. Это произошло из-за того, что основная часть средств (более 50 млн рублей) поступит из федерального бюджета лишь в следующем году.

Пока подрядчик выполнил работы на 1 млн 700 тыс. рублей.

«Основное предстоит в следующем году. Подрядчик по договору должен закончить в мае. Я думаю, что технологически станция будет готова в апреле, не позже. Там есть еще цикл документальных вещей, связанных с оформлением разрешений, лицензий и так далее, поскольку это касается воды и водоснабжения населения», - пояснил Сергей Златогорский.

По его словам, в тестовом режиме кузнечанам начнут подавать чистую воду в апреле.

Строящаяся станция обезжелезивания станет второй в городе. Первую ввели в эксплуатацию в 2019 году. После этого в ряде микрорайонов качество подаваемого ресурса улучшилось. На данный момент в чистой воде нуждаются почти 33 000 горожан в 214 многоквартирных домах и 3 500 частных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как отметил градоначальник, объект хотели сдать в начале 2021-го, однако сроки сдвинулись. Это произошло из-за того, что основная часть средств (более 50 млн рублей) поступит из федерального бюджета лишь в следующем году.
Путин виноват?

Гость||

Сожгут.

Гость||

Зато мы строим по 3 храмика в день!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте