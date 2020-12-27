В Кузнецке сдвинулись сроки сдачи станции обезжелезивания воды

27.12.2020 | 11:56

В Кузнецке станцию обезжелезивания планируют достроить в мае 2021 года. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказал мэр Сергей Златогорский.

Как отметил градоначальник, объект хотели сдать в начале 2021-го, однако сроки сдвинулись. Это произошло из-за того, что основная часть средств (более 50 млн рублей) поступит из федерального бюджета лишь в следующем году.

Пока подрядчик выполнил работы на 1 млн 700 тыс. рублей.

«Основное предстоит в следующем году. Подрядчик по договору должен закончить в мае. Я думаю, что технологически станция будет готова в апреле, не позже. Там есть еще цикл документальных вещей, связанных с оформлением разрешений, лицензий и так далее, поскольку это касается воды и водоснабжения населения», - пояснил Сергей Златогорский.

По его словам, в тестовом режиме кузнечанам начнут подавать чистую воду в апреле.

Строящаяся станция обезжелезивания станет второй в городе. Первую ввели в эксплуатацию в 2019 году. После этого в ряде микрорайонов качество подаваемого ресурса улучшилось. На данный момент в чистой воде нуждаются почти 33 000 горожан в 214 многоквартирных домах и 3 500 частных.