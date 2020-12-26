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Общество

В Заречном больные дети получили в подарок снеговиков-талисманов

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В Заречном началась реализация волонтерского проекта «Чудо в каждый дом», который разработали местные дети и поддержали жители восьми российских атомных городов и турецкой Антальи.

Его участники мастерят новогодние талисманы в виде снеговиков, передают их нуждающимся детям в больницу или домой, проводят праздники и флешмобы под их окнами.

В четверг, 24 декабря, состоялась первая акция. В больничном городке под окнами инфекционного отделения волонтеры и воспитанники Дворца творчества детей и молодежи устроили флешмоб, чтобы создать праздничное настроение у тех, кто преодолевает болезнь.

Снеговиков-талисманов передали в стационар МСЧ № 59, в детскую областную больницу и онкологический диспансер, доставили домой тем, кто борется с недугом.

«Стать участником проекта «Чудо в каждый дом» и дарить новогоднее настроение может любой желающий, вступив в специальную группу в соцсети «ВКонтаке», - сообщили в администрации Заречного.

Кроме того, школьники принесли самодельных снеговиков мэру города Олегу Климанову и попросили передать их ветеранам Великой Отечественной войны.

«Обязательно это сделаю», - пообещал Климанов на своей странице «ВКонтакте». В своем посте он рассказал, что снеговиков делают школьники и детсадовцы с родителями, а также молодые работники ПО «Старт».

«Более того, акцию Заречного поддержали другие города «Росатома». Между участниками - 5 часовых поясов и 4 500 км, но всех объединяет одно доброе дело. Наши дети показали нам всем: чудеса, которых мы так ждем, часто зависят от нас самих», - написал он.

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Источник — фото vk.com/id389874104
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