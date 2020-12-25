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Общество

Более 6 000 детей сотрудников «Дамате» получат новогодние подарки

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В преддверии Нового года более 6 000 детей сотрудников ГК «Дамате» в возрасте до 14 лет получат подарки.

Сладкие презенты вручат адресатам независимо от их места жительства, даже на самых отдаленных производственных объектах. Для этого специально организована «Новогодняя почта», которая будет действовать в Московской, Пензенской, Ростовской, Тюменской областях и Северо-Кавказском федеральном округе.

В этом году для ребят и их родителей подготовлен еще один сюрприз: они смогут принять участие в экологической акции «С заботой о природе», которую проводит «Дамате». Ее цель - помочь птицам пережить зиму и таким образом поддержать биоразнообразие регионов России. Для этого в каждый подарок вложены деревянные заготовки для сборки птичьих кормушек.

Задача участника акции - собрать кормушку, красочно оформить ее, повесить на улице и ежедневно до наступления теплых дней наполнять кормом для птиц. Фото кормушек необходимо разместить в социальной сети Instagram с хештегом #ДобрыеДелаСДамате.

Итоги фотоконкурса будут подведены 25 января 2021 года в прямом эфире в инстаграм-профиле компании «Дамате». Самых активных и творческих участников ждут памятные подарки и сувениры.

На предприятиях группы работает свыше 7 000 сотрудников, а к началу 2021 года в компании будет трудиться свыше 9 000 человек. Ежегодно становится больше и детей сотрудников «Дамате» - за уходящий год их число увеличилось на 50%. В настоящее время в «Дамате» по всей стране работает более 285 семейных династий и 380 многодетных семей.

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