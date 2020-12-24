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Общество

В Пензе наградили лучшего педагога дополнительного образования

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Претендентов на победу в городском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» было семеро. Оксана Докина - одна из них. Она уже около 10 лет работает в школе искусств имени Ю. Е. Яничкина. Создавать кружки и секции не менее сложно, чем вести уроки в школе.

«Мы работаем с разными детьми, и нам нужно развить их творческие способности, раскрыть ребенка и увидеть в нем какой-либо талант, что не так уж просто. И плюс у нас работа с родителями идет постоянно, взаимодействие «педагог - родитель - ребенок» очень важно для нас», - рассказала руководитель хореографического ансамбля «Игрица».

В этом году церемония награждения лучших прошла скромно и стремительно. «Бронза» у Оксаны Докиной, вторым стал Алексей Солуданов - руководитель клуба «Гвардия». Победительницей стала Евгения Устинова - педагог дополнительного образования пензенского Центра развития творчества детей и юношества.

Все они получили дипломы и денежные премии (от 35 000 до 75 000 рублей).

Члены жюри рассказали: в этом году споров по поводу того, кто станет обладателем главного приза, даже не возникло.

«Единственное - у нас поменялись второе и третье места. Но победительница на первом месте шла от начала до конца», - отметила член жюри Оксана Сенькина.

Теперь педагог вместе с коллегами будет готовиться к областному конкурсу «Сердце отдаю детям». Он должен состояться в марте 2021-го.

«Конечно же, я в восторге, не ожидала. Я не верю, что заняла первое место», - поделилась Елена Устинова.

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