Родителям юных кузнечан рассказали, где получить подарки

24.12.2020 | 09:51

В Кузнецке началось вручение новогодних подарков детям в возрасте от 2 до 14 лет включительно.

На них имеют право дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие в размере 316 рублей, а также дети одиноких матерей, получающих пособие в размере 632 рублей.

Подарки выдаются в комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: г. Кузнецк, ул. Правды, 24, код двери 141, телефон 2-43-20, 2-63-97.

«При получении подарков родителям (законным представителям) детей необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность: паспорт и свидетельство о рождении детей», - напомнили в пресс-службе администрации Кузнецка.