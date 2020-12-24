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Общество

Родителям юных кузнечан рассказали, где получить подарки

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В Кузнецке началось вручение новогодних подарков детям в возрасте от 2 до 14 лет включительно.

На них имеют право дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие в размере 316 рублей, а также дети одиноких матерей, получающих пособие в размере 632 рублей.

Подарки выдаются в комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: г. Кузнецк, ул. Правды, 24, код двери 141, телефон 2-43-20, 2-63-97.

«При получении подарков родителям (законным представителям) детей необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность: паспорт и свидетельство о рождении детей», - напомнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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