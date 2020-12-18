Пензенцев, обратившихся с ОРВИ, будут тестировать на COVID-19

18.12.2020 | 11:35

Пациентов, которые обращаются к докторам с ОРВИ, необходимо тестировать на коронавирусную инфекцию. Эта тема обсуждалась в пятницу, 18 декабря, в Пензенском областном клиническом центре крови, где проводятся исследования биологического материала на COVID-19.

«В ноябре государственными лабораториями лечебных учреждений было обследовано методом ПЦР на COVID-19 около 70 тысяч пациентов. В день лаборанты проводят 3-3,5 тысячи исследований. Всего с марта 2020 года выполнено более 550 тысяч тестов», - проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

В этом году в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции были созданы две ПЦР-лаборатории - в Нижнеломовской межрайонной больнице и в пензенской клинической больнице № 4. Также дополнительно приобретено оборудование для исследований в ПОКБ имени Н. Н. Бурденко и в КИМ.

Губернатор Иван Белозерцев, посетивший центр крови, обсудил с заведующими государственными лабораториями способы расширения масштабов исследований.

«От скорости и точности тестирования сегодня зависит, насколько быстро пациент с подозрением на COVID-19 получит лечение и насколько оно будет правильным. Нужно, чтобы результаты анализов врачи получали в максимально сжатые сроки. Это особенно важно для людей, входящих в группы риска, когда для спасения их жизни и здоровья каждый день на счету», - подчеркнул глава региона.