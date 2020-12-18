Пензенцев, обратившихся с ОРВИ, будут тестировать на COVID-19

Пациентов, которые обращаются к докторам с ОРВИ, необходимо тестировать на коронавирусную инфекцию. Эта тема обсуждалась в пятницу, 18 декабря, в Пензенском областном клиническом центре крови, где проводятся исследования биологического материала на COVID-19.
«В ноябре государственными лабораториями лечебных учреждений было обследовано методом ПЦР на COVID-19 около 70 тысяч пациентов. В день лаборанты проводят 3-3,5 тысячи исследований. Всего с марта 2020 года выполнено более 550 тысяч тестов», - проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
В этом году в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции были созданы две ПЦР-лаборатории - в Нижнеломовской межрайонной больнице и в пензенской клинической больнице № 4. Также дополнительно приобретено оборудование для исследований в ПОКБ имени Н. Н. Бурденко и в КИМ.
Губернатор Иван Белозерцев, посетивший центр крови, обсудил с заведующими государственными лабораториями способы расширения масштабов исследований.
«От скорости и точности тестирования сегодня зависит, насколько быстро пациент с подозрением на COVID-19 получит лечение и насколько оно будет правильным. Нужно, чтобы результаты анализов врачи получали в максимально сжатые сроки. Это особенно важно для людей, входящих в группы риска, когда для спасения их жизни и здоровья каждый день на счету», - подчеркнул глава региона.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
8 дней ждала результата теста - 8 дней с дикой температурой, которую не сбивали антибиотики уколы и таблетки. На пятый день вызвала скорую, выяснилась пневмония, назначили уже лечение от пневмонии, а первоначальное от ОРВИ - уже не в счет. Через 8 дней пришел тест на ковид - какой к черту ковид, когда уже пневмония сожрала все внутри? Как выжила - отдельная история. Кстати, уже восьмой день, как жду результата второго теста на ковид