Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|09:34
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Общество

33 ДТП: в Пензе перевозчики пренебрегают безопасностью людей

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В Пензе за 11 месяцев 2020 года произошло 33 аварии с участием общественного транспорта. Об этом сообщил руководитель профильного управления администрации Михаил Глушков во время заседания в четверг, 17 декабря.

«Это ниже на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но понижение связано не с предпринятыми мерами по повышению безопасности, а с уменьшением рейсов и количества транспортных средств на маршрутах по причине эпидситуации и сокращением пассажиропотока в этом году», - пояснил Глушков.

Отношение большинства перевозчиков к безопасности назвали формальным. В числе выявленных нарушений - отсутствие должного обучения оказанию первой помощи при ДТП, игнорирование инструктажей. В салонах транспортных средств нет необходимых медикаментов и аварийных молотков, которыми можно разбить стекло в случае аварии, не открываются задние двери. Водители разговаривают по телефону или принимают оплату за проезд во время движения, хамят пассажирам.

По итогам совещания Глушков «предложил обсудить данные проблемы не только с руководством предприятий, но и непосредственно с водителями, а также системно работать над повышением культуры вождения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На проблемы с общественным транспортом регулярно жалуются и пензенцы. Люди возмущены тем, что очередное повышение стоимости проезда, произошедшее осенью, не улучшило ситуацию.

Одна из наиболее серьезных аварий с участием общественного транспорта случилась в августе на улице Калинина. Автобус врезался в столб, пострадали девять человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Проезд подорожал, ДТП участились, общественный транспорт - дрова. Так за что платят пассажиры? За комфорт, удобство, безопасность?

Гость||

долой общественный транспорт городской сегодня в том состоянии что есть

Гость||

Потому, что все вокруг к вам, глупомордым, относятся как к скоту.

Гость||

Гость писал(a):

Потому, что все вокруг к вам, глупомордым, относятся как к скоту.
За это голосовали.

Гость||

С молитвой и смирением нужно ездить на гробах-маршрутках.

Гость||

А освящен ли подвижной состав? А отчисляется ли церковная десятина с выручки? Не в этом ли корень проблем?

Гость||

То чувство что водители автобус 54, играют в гонках.

Имя: Гость
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