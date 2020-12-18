33 ДТП: в Пензе перевозчики пренебрегают безопасностью людей

18.12.2020 | 08:04

В Пензе за 11 месяцев 2020 года произошло 33 аварии с участием общественного транспорта. Об этом сообщил руководитель профильного управления администрации Михаил Глушков во время заседания в четверг, 17 декабря.

«Это ниже на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но понижение связано не с предпринятыми мерами по повышению безопасности, а с уменьшением рейсов и количества транспортных средств на маршрутах по причине эпидситуации и сокращением пассажиропотока в этом году», - пояснил Глушков.

Отношение большинства перевозчиков к безопасности назвали формальным. В числе выявленных нарушений - отсутствие должного обучения оказанию первой помощи при ДТП, игнорирование инструктажей. В салонах транспортных средств нет необходимых медикаментов и аварийных молотков, которыми можно разбить стекло в случае аварии, не открываются задние двери. Водители разговаривают по телефону или принимают оплату за проезд во время движения, хамят пассажирам.

По итогам совещания Глушков «предложил обсудить данные проблемы не только с руководством предприятий, но и непосредственно с водителями, а также системно работать над повышением культуры вождения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На проблемы с общественным транспортом регулярно жалуются и пензенцы. Люди возмущены тем, что очередное повышение стоимости проезда, произошедшее осенью, не улучшило ситуацию.

Одна из наиболее серьезных аварий с участием общественного транспорта случилась в августе на улице Калинина. Автобус врезался в столб, пострадали девять человек.