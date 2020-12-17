В Пензенской области от коронавируса погиб гражданин Казахстана

17.12.2020 | 11:36

В Пензенской области охват населения тестированием на коронавирусную инфекцию превышает норматив. Об этом в среду, 16 декабря, в интервью информационному агентству «РИА Новости» рассказал губернатор Иван Белозерцев.

На данный момент в регионе развернуто 2 600 инфекционных коек. Ежедневно 10-20% коечного фонда остаются свободными и готовы принять новых заразившихся.

Стабилизация ситуации с распространением коронавируса позволила сократить 100 койко-мест, которые были развернуты в Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больницах. Теперь специалисты могут оказывать помощь в том числе плановым пациентам.

На 17 декабря в регионе подтвердили 23 290 случаев COVID-19, суточный прирост пациентов составил 193. Медики выписали 19 258 человек, 283 пациента скончались, в их числе гражданин Казахстана.

С начала эпидемии в области сделали 545 483 исследования на опасный вирус.

«Коэффициент тестирования на новую коронавирусную инфекцию составляет 257,85 на 100 тысяч населения при нормативном показателе 214 на 100 тысяч», - отметил в интервью Иван Белозерцев.