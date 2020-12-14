Пензастат конкретизировал повышение цен на хлеб, молоко и яйца

14.12.2020 | 16:16

В ноябре Пензастат зафиксировал повышение цен в регионе на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Заметнее всего подорожали куриные яйца - на 12,6%. Если в октябре этот продукт обходился жителям области в среднем в 50,03 руб., то в ноябре - уже в 56,35 руб.

Изменились в сторону увеличения ценники на такие продукты, как хлеб из муки высшего сорта (на 2,1%), пастеризованное молоко жирностью 2,5% и 3,2% (на 2,1%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,0%), охлажденную и мороженую курицу (на 2,0%).

Кроме того, на 10,6% повысилась стоимость килограмма картофеля и на 0,9% - макаронных изделий.

В ноябре специалисты зафиксировали снижение цены на некоторые продовольственные товары. Так, подешевели морковь (на 5,0%), сосиски и сардельки (на 0,7%) и шлифованный рис (на 0,6%).

Повышение стоимости продовольственной корзины давно волнует пензенцев. 12 декабря стало известно, что министерство сельского хозяйства области установило рекомендуемые цены на отдельные группы продовольственных товаров. В список вошли 23 позиции, среди которых яйца, сахар, мясо, молоко, овощной ассортимент - продукты, которые реализуют на ярмарках выходного дня.