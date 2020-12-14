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Общество

Пензастат конкретизировал повышение цен на хлеб, молоко и яйца

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В ноябре Пензастат зафиксировал повышение цен в регионе на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Заметнее всего подорожали куриные яйца - на 12,6%. Если в октябре этот продукт обходился жителям области в среднем в 50,03 руб., то в ноябре - уже в 56,35 руб.

Изменились в сторону увеличения ценники на такие продукты, как хлеб из муки высшего сорта (на 2,1%), пастеризованное молоко жирностью 2,5% и 3,2% (на 2,1%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,0%), охлажденную и мороженую курицу (на 2,0%).

Кроме того, на 10,6% повысилась стоимость килограмма картофеля и на 0,9% - макаронных изделий.

В ноябре специалисты зафиксировали снижение цены на некоторые продовольственные товары. Так, подешевели морковь (на 5,0%), сосиски и сардельки (на 0,7%) и шлифованный рис (на 0,6%).

Повышение стоимости продовольственной корзины давно волнует пензенцев. 12 декабря стало известно, что министерство сельского хозяйства области установило рекомендуемые цены на отдельные группы продовольственных товаров. В список вошли 23 позиции, среди которых яйца, сахар, мясо, молоко, овощной ассортимент - продукты, которые реализуют на ярмарках выходного дня.

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Гость||

вчара покупал яйца 60 руб с2 в скидкино, откуда росстат берет даннные и каким числом?

Гость||

Гость писал(a):

вчара покупал яйца 60 руб с2 в скидкино, откуда росстат берет даннные и каким числом?
с2 по 60? Зачем вообще эту некондицию брать?Только СВ или С0.

Гость||

В "Весне" яйца С1 стоят более 94 руб. Странно, город окружен птицефабриками, а яйцо дорожает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если в октябре этот продукт обходился жителям области в среднем в 50,03 руб., то в ноябре - уже в 56,35 руб.
Откуда эти цены? Яйца от 80 начинаются.

Гость||

Сахар на 100% подорожал и тишина.А стоимость корзины нет.

Гость||

Гость писал(a):

с2 по 60? Зачем вообще эту некондицию брать?Только СВ или С0.
затем что дешево и по карману меньше бьет, жакать хоцца

Имя: Гость
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