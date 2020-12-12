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Общество

Региональный минсельхоз устанавливает пределы цен на ярмарках

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Региональное министерство сельского хозяйства установило рекомендуемые цены на отдельные группы продовольственных товаров. В списке 23 позиции, в него внесены яйца, сахар, мясо, молоко, овощной ассортимент - продукты, которые реализуют на ярмарках выходного дня.

На прилавке продавца из Каменского района - нерафинированное подсолнечное масло горячего отжима.

«Поллитра - 40 рублей, литр - 80, полтора - 120. Пятилитровая - 400 рублей», - информировала продавец.

Производитель из другого района обозначил стоимость повыше - 140 рублей за литр.

Растительное масло, вслед за сахаром, дорожает с конца лета. В условиях снижения доходов населения рост цен на продукты недопустим, отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Хочу обратиться к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях! Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», - призвал премьер-министр.

К 14 декабря он поручил правительству подготовить документы, которые помогут «заморозить» цены на продукты, установить их пределы для сахара и подсолнечного масла.

«А хлеб? Мука 29 рублей стоила, сейчас - минимум 80! Говорят, на 23% увеличилось. Какое на 23 - на 123!» - возмутился сельчанин.

У машин, с которых продают яйца, выстраиваются очереди. Отборные расходятся по 70 рублей за десяток.

«Почти сразу! Остались единицы - по 65 и по 55. Привозили 25 коробок», - отметила продавец Галина Архипова (Колышлейский район).

Сахар в декабре на ярмарках выходного дня будут продавать по 42 рубля за килограмм. График приезда производителей составлен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Мука 29 рублей стоила, сейчас - минимум 80!

Зато в этом году собрали рекордный урожай пшеницы в Пензенской области!

Гость||

Да клали продавцы большой болт на эти рекомендации. А власть ток и может, что констатировать факты. Вон мишустин тож озабочен, а толку то

Гость||

Когда ельцинисты-путинисты ломали Союз, то говорили - зато больше очередей и дефицита не будет.

Дефицит лекарств - есть.

Очереди за продуктами,как пишет пензинформ - тоже.

Гость||

ПЕНЗА, 31 авг. Урожай зерна в Пензенской области в 2020 году позволит обеспечить население региона необходимыми продуктами, а излишки направить на экспорт, сбор составит около трех миллионов тонн, что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Кушайте не обляпайтесь дорогие пензюки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хочу обратиться к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях!
Совершенно верно, наживаться нужно на глупомордом бутрасском быдле.

Гость||

Глу-по-мор-дые, аааа

Гость||

Масло по 80 рублей за литр. Овчинка выделки не стоит.

Гость||

18:26 зачем Вы оскорбляете глупомордыми людей? Это тот самый глубинный народ,который так любит Президент и его окружение.Губернатор то же его любит.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.12.2020 18:26|

Глу-по-мор-дые, аааа

Сделай перезагрузку , а о часто зависаешь.

Гость||

СКАЖИТЕ ШТОБЫ НА СИЛЕДКУ ТОЖЕ

Гость||

Это что же получается,на Вована болт клали все эти барыги?

Имя: Гость
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