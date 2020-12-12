Региональный минсельхоз устанавливает пределы цен на ярмарках

12.12.2020 | 18:00

Региональное министерство сельского хозяйства установило рекомендуемые цены на отдельные группы продовольственных товаров. В списке 23 позиции, в него внесены яйца, сахар, мясо, молоко, овощной ассортимент - продукты, которые реализуют на ярмарках выходного дня.

На прилавке продавца из Каменского района - нерафинированное подсолнечное масло горячего отжима.

«Поллитра - 40 рублей, литр - 80, полтора - 120. Пятилитровая - 400 рублей», - информировала продавец.

Производитель из другого района обозначил стоимость повыше - 140 рублей за литр.

Растительное масло, вслед за сахаром, дорожает с конца лета. В условиях снижения доходов населения рост цен на продукты недопустим, отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Хочу обратиться к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях! Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», - призвал премьер-министр.

К 14 декабря он поручил правительству подготовить документы, которые помогут «заморозить» цены на продукты, установить их пределы для сахара и подсолнечного масла.

«А хлеб? Мука 29 рублей стоила, сейчас - минимум 80! Говорят, на 23% увеличилось. Какое на 23 - на 123!» - возмутился сельчанин.

У машин, с которых продают яйца, выстраиваются очереди. Отборные расходятся по 70 рублей за десяток.

«Почти сразу! Остались единицы - по 65 и по 55. Привозили 25 коробок», - отметила продавец Галина Архипова (Колышлейский район).

Сахар в декабре на ярмарках выходного дня будут продавать по 42 рубля за килограмм. График приезда производителей составлен.