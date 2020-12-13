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Общество

В регионе вновь зарегистрировали более 180 случаев коронавируса

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В воскресенье, 13 декабря, в Пензенской области подтвердили еще 183 случая коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 22 547 заразившихся.

За минувшую неделю, с 6 по 12 декабря, в области зарегистрировали 1 288 случаев COVID-19. Медики выписали 784 человека, 17 пациентов скончались.

На предыдущей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, прибавилось 1 184 инфицированных. Вирус сумели побороть 660 человек, его жертвами стали тоже 17 пациентов.

С 14 декабря в области стартует вакцинация от коронавирусной инфекции. 1 200 доз препарата «Спутник V» и 300 - «Гам-КОВИД-Вак» получат медики, учителя и соцработники. Также планируется прививать сотрудников торговли.

Массовую вакцинацию жителей области планируют начать в конце января - начале февраля.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

за неделю умерли 17 человек!!!!!(официально) медицина бессильна?

Гость||

пензенский регион плохо работает в плане эпидобстановки

Гость||

Зато пензенский регион отчитывается и дезинформирует хорош

Гость||

Дедов Морозов включили в статистику? Сколько их после шествия заболело? Сколько заразы они разнесут по городу?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.12.2020 11:06|

за неделю умерли 17 человек!!!!!(официально) медицина бессильна?

не истери тут все зависит от организма человека не который организм не справляется с вирусом закон природы слабый не выживает.

Гость||

Оторопь берет!

Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять силу к победе коронавируса!

Гость||

Ну не могут же люди стабильно по 1-2-3 человека в день умирать. Скорее всего в какой-то день больше, в какой меньше, а нам показывают среднюю статистику, и то скорее всего преуменьшают. Вот после праздников интересно, какие цифры покажут.

Гость||

от вируса спрятаться даже за маски не получается и не могло получится это же вирус.

кстати для тех кто переболел можно снять режим повышенной готовности они так повышенно готовились и маски носили но подцепили вирус.

Гость||

Гость писал(a):

по 1-2-3 человека в день умирать.
закон природы слабый не выживает

Гость||

И что!?

Гость||

Знакомую выписали из инфекционной (КИМ) с температурой.

Но ведь выписали!

Имя: Гость
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