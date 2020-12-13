В регионе вновь зарегистрировали более 180 случаев коронавируса

13.12.2020 | 11:01

В воскресенье, 13 декабря, в Пензенской области подтвердили еще 183 случая коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 22 547 заразившихся.

За минувшую неделю, с 6 по 12 декабря, в области зарегистрировали 1 288 случаев COVID-19. Медики выписали 784 человека, 17 пациентов скончались.

На предыдущей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, прибавилось 1 184 инфицированных. Вирус сумели побороть 660 человек, его жертвами стали тоже 17 пациентов.

С 14 декабря в области стартует вакцинация от коронавирусной инфекции. 1 200 доз препарата «Спутник V» и 300 - «Гам-КОВИД-Вак» получат медики, учителя и соцработники. Также планируется прививать сотрудников торговли.

Массовую вакцинацию жителей области планируют начать в конце января - начале февраля.