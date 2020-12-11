В Пензе официально исчезли маршруты № 9 и 81

11.12.2020 | 18:22

Управление транспорта и связи вычеркнуло из списка существующих в Пензе маршрутов № 9 и 81. Таких автобусов малой вместимости в городе больше нет официально. Чиновники утверждают, что фактически они не ездят уже несколько недель.

«Это произошло по обращению компаний-перевозчиков. Они несколько месяцев назад обратились в наш адрес с тем, что эти маршруты для них невыгодны. Они задублированы - мы это подтвердили. Мы четко понимаем, что когда есть дублирование маршрутов, то перевозчикам невыгодно», - рассказал и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

№ 9 ездил в Засурье, № 81 ходил до Арбековской Заставы. Освободившиеся машины просто вышли на другие линии.

В ближайшее время должна быть решена судьба и еще одной пары автобусов малой вместимости - № 5к и 71. С ними происходит якобы то же самое.

По словам Михаила Глушкова, они пока еще ходят. Но жители Песков (на улице Бурденко расположена конечная № 5к) маршруток почти не видят.

«Люди и в садик водят ребят, и на работу ездят. Раньше, до пандемии, ходил нормально, а сейчас редко видно», - отметила пенсионерка.

«С этой пандемией они перестали к нам ездить. Пешком на Кирова поднимаемся, на рынок пешком ходим. Раньше ездили», - пояснила женщина.

«В документе планирования на самом деле предусмотрено, что эти маршруты могут быть закрыты, но окончательное решение мы еще не приняли. Ведем мониторинг, общаемся с пассажирами, смотрим на дублирование. Решение мы примем, но, скорее всего, уже в следующем году», - сообщил Михаил Глушков.

В последнее время многие жители Пензы с удивлением отмечают: стоимость проезда в маршрутках сильно выросла, но при этом качество услуг, предоставляемых перевозчиками, не только не повысилось, а даже упало.