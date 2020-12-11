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Общество

В Пензе официально исчезли маршруты № 9 и 81

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Управление транспорта и связи вычеркнуло из списка существующих в Пензе маршрутов № 9 и 81. Таких автобусов малой вместимости в городе больше нет официально. Чиновники утверждают, что фактически они не ездят уже несколько недель.

«Это произошло по обращению компаний-перевозчиков. Они несколько месяцев назад обратились в наш адрес с тем, что эти маршруты для них невыгодны. Они задублированы - мы это подтвердили. Мы четко понимаем, что когда есть дублирование маршрутов, то перевозчикам невыгодно», - рассказал и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

№ 9 ездил в Засурье, № 81 ходил до Арбековской Заставы. Освободившиеся машины просто вышли на другие линии.

В ближайшее время должна быть решена судьба и еще одной пары автобусов малой вместимости - № 5к и 71. С ними происходит якобы то же самое.

По словам Михаила Глушкова, они пока еще ходят. Но жители Песков (на улице Бурденко расположена конечная № 5к) маршруток почти не видят.

«Люди и в садик водят ребят, и на работу ездят. Раньше, до пандемии, ходил нормально, а сейчас редко видно», - отметила пенсионерка.

«С этой пандемией они перестали к нам ездить. Пешком на Кирова поднимаемся, на рынок пешком ходим. Раньше ездили», - пояснила женщина.

«В документе планирования на самом деле предусмотрено, что эти маршруты могут быть закрыты, но окончательное решение мы еще не приняли. Ведем мониторинг, общаемся с пассажирами, смотрим на дублирование. Решение мы примем, но, скорее всего, уже в следующем году», - сообщил Михаил Глушков.

В последнее время многие жители Пензы с удивлением отмечают: стоимость проезда в маршрутках сильно выросла, но при этом качество услуг, предоставляемых перевозчиками, не только не повысилось, а даже упало.

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Гость||

А людям выгодно? Поддерживаете только,что барыгам выгодно.

Гость||

Ни одна чиновничья тварь принимающая эти решения не пользуется общественным транспортом вообще.Эти решения бьют просто по простому народу.

Гость||

Пусь даже одному человеку необходимо для нормальной жизни, то должно быть. На чиновников вон какие большие средства тратят. А какая выгода от них. Тоже убирать надо.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.12.2020 18:34|

А людям выгодно? Поддерживаете только,что барыгам выгодно.

Гость|11.12.2020 18:40|

Ни одна чиновничья тварь принимающая эти решения не пользуется общественным транспортом вообще.Эти решения бьют просто по простому народу.

Гость|11.12.2020 18:41|

Пусь даже одному человеку необходимо для нормальной жизни, то должно быть. На чиновников вон какие большие средства тратят. А какая выгода от них. Тоже убирать надо.

Боты Навального появились

Гость||

Так вам и надо, глупомордым. Завыли.

Гость||

Причем тут Навальный, или тебя всё устраивает? Или ты чинуша?

Гость||

Глу-по-мор-дые, аааа, я все

Гость||

18.55, молодец, или утрись.

Гость||

Ща пойду, тока ещё разок, Глу-по-мор-дые, аааа

Гость||

19.01, ну раз пока не ушёл, поворачивайся, тебе ещё разок сейчас. И проголосовать не забудь.

Гость||

Бездействие администрации Пензы, выразившееся в непринятии мер по проведению конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам №54, 89, 66 и 70, а также действия городского управления транспорта и связи по выдаче свидетельств по ним признаны незаконными. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Пензенской области.

«С даты вступления настоящего решения в законную силу прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок серии 58 №000040, серии 58 №000041, серии 58 №000042, серии 58 №000043, выданных 4 февраля 2019 года управлением транспорта и связи города Пензы», — говорится в решении от 9 декабря.

Гость||

На последнем фото водитель 77 маршрута по телефону разговаривает

Гость||

19.03, а получается что тебя. Куда захотят.

Гость||

Гость писал(a):

На последнем фото водитель 77 маршрута по телефону разговаривает
Типичный маршрутчик. Маршрутка - это гроб на колёсах.

Гость||

С такими ценами на проезд скоро исчезнет большинство маршрутов

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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