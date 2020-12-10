У памятника Первопоселенцу в Пензе будут парковаться автобусы тургрупп

10.12.2020 | 10:30

В Пензе у памятника Первопоселенцу необходимо обустроить парковки для туристических автобусов. Эта тема обсуждалась на встрече сотрудников регионального министерства культуры и городского департамента ЖКХ в среду, 9 декабря.

Специалисты должны проработать места возможных стоянок автобусов, которые будут привозить организованные группы желающих осмотреть исторические достопримечательности областного центра: оборонительный вал, памятник Первопоселенцу, Спасо-Преображенский монастырь.

Парковка станет одним из пунктов в перечне преобразований, которые ждут эту территорию. В следующем году планируется реконструировать лестницу от улицы Кирова вниз к Спасо-Преображенскому монастырю, проложить прогулочные аллеи, построить ротонду, разместить сувенирную лавку и стенды об истории города.

Преобразование спуска от памятника, ставшего символом Пензы, к храму станет продолжением реконструкции комплекса «Оборонительный вал Пензы XVII века», на котором обустроена прогулочная зона с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

«Мемориальный комплекс «Оборонительный вал Пензы XVII века» был сооружен в 1980 году на месте старинного земляного вала, окружавшего во времена основания города деревянную крепость Пензу и служившего для ее защиты. В композицию входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала - памятник Первопоселенцу. Видовые площадки позволяют обозревать право- и левобережную части города Пензы, русло реки Суры», - напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.