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Общество

У памятника Первопоселенцу в Пензе будут парковаться автобусы тургрупп

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В Пензе у памятника Первопоселенцу необходимо обустроить парковки для туристических автобусов. Эта тема обсуждалась на встрече сотрудников регионального министерства культуры и городского департамента ЖКХ в среду, 9 декабря.

Специалисты должны проработать места возможных стоянок автобусов, которые будут привозить организованные группы желающих осмотреть исторические достопримечательности областного центра: оборонительный вал, памятник Первопоселенцу, Спасо-Преображенский монастырь.

Парковка станет одним из пунктов в перечне преобразований, которые ждут эту территорию. В следующем году планируется реконструировать лестницу от улицы Кирова вниз к Спасо-Преображенскому монастырю, проложить прогулочные аллеи, построить ротонду, разместить сувенирную лавку и стенды об истории города.

Преобразование спуска от памятника, ставшего символом Пензы, к храму станет продолжением реконструкции комплекса «Оборонительный вал Пензы XVII века», на котором обустроена прогулочная зона с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

«Мемориальный комплекс «Оборонительный вал Пензы XVII века» был сооружен в 1980 году на месте старинного земляного вала, окружавшего во времена основания города деревянную крепость Пензу и служившего для ее защиты. В композицию входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала - памятник Первопоселенцу. Видовые площадки позволяют обозревать право- и левобережную части города Пензы, русло реки Суры», - напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

Где ???Они совсем одурели.Тротуар собрались уничтожить ?Пусть автобусы паркуются на Советской площади,как было когда то ,на Лермонтова вдоль сквера вместо легковых ,на Богданова и пешком,а здесь места нет,а то снова все изуродуют ,а толку не будет .

Гость||

И аквапарк постройте.

Гость||

Я даж представить боюсь,это каким надо быть дремучим,чтобы ехать в Пензу и смотреть вот это вот всё.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.12.2020 10:56|

Я даж представить боюсь,это каким надо быть дремучим,чтобы ехать в Пензу и смотреть вот это вот всё.

как вариант - для бабушек пенсионерского возраста. Сделать им тур подешевле. И по церквям! Им нравится все вот это, посконное.

Гость||

Депутаты пензенской думы будут возить им по 1 млн выделили каждому в округ,вместо благоустройства !

Гость||

Это что будут нано автобусы?Куда они собрались загонять громадные 13 метровые автобусы,не на охраняемую парковку зак.собрания же ?Там реально нет места и расширять карманы просто не куда.

Гость||

Аквапарк в Спутнике построят.

Гость||

Вокруг памятника и будут парковаться. И смотреть на правобережье Суры прямо из автобусов.

Гость||

Гость писал(a):

Аквапарк в Спутнике построят.
Там аквапарк уже лет 10 собираются построить. Не соберутся.

Гость||

Спутник развивается гигантскими темпами из-за вложений, там быстрее построят. Такими темпами Пенза станет спутником, а Спутник областным центром))))))))

Гость||

Пензу переименуют в Нью-Пензу, наладят межгалактическое сообщение и будут прилетать гуманоиды

Гость||

Гость писал(a):

Аквапарк в Спутнике построят.
Тссссссссс.Землю выделили. ТРК Галактика ,а догадайтесь кто будет там получать долю,через ООО С.М.

Гость||

Гость писал(a):

Пензу переименуют в Нью-Пензу, наладят межгалактическое сообщение и будут прилетать гуманоиды
Они уже давно здесь,негуманоидная раса с Альдебарана.)))))))

Гость||

В Спутнике,уже негде строить,и так дома друг на дружке.Термодов,вышел в Пензу и строит теперь в заводском районе,возможно там и аквапарк построит,за м-5,землицы много

Гость||

Ездить никто не будет,но попилить можно.

Имя: Гость
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