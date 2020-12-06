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Общество

У памятника Первопоселенцу может появиться сувенирная лавка и ротонда

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Зампред правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показал жителям областного центра проект благоустройства территории у памятника Первопоселенцу.

Приступить к его реализации планируют в 2021 году.

Согласно проекту, вниз от улицы Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю будет вести новая лестница.

«Предложено благоустроить площадку у памятника, проложить прогулочные аллеи по жилой застройке, разместить сувенирную лавку и построить ротонду со стендами об истории города», - добавил Олег Ягов.

К посту он прикрепил фото проекта, на котором лестница огибает холм со скульптурой. Что касается ротонды, то ее хотят построить недалеко от дома № 5 на улице Кирова.

«И здесь деревьев не будет!? По солнцепеку вверх по лестнице – приятного мало. Деревья вырубают, вырубают. Считают, что это стильно, современно, красиво. Я за густые кроны, чтобы можно было спрятаться от жары» , - прокомментировала проект пользовательница.

3 декабря в региональном правительстве прошло заседание круглого стола, на котором были представлены варианты модернизации верхней части улицы Московской на участке между улицами Кураева и Карла Маркса. Особое внимание здесь также уделят ремонту фасадов исторических зданий.

Кроме того, в планах благоустроить сквер Чернобыльцев на улице 8 Марта, участок между драмтеатром и Мясным Пассажем, сквер «Спутник», зеленую зону на улице Попова на Западной Поляне. Весной 2021 года хотят приступить к монтажу фонтанов на Суре в районе набережной.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/yagov70
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Гость||

дайте попам денег

Гость||

Где там 100 новых автобусов для муниципального перевозчика,а где троллейбусы которые бесплатно отдавала столица,а вот нет,зато на на изуродованные скверы ,на ненужные мягко сказать спорные скульптуры и на другие излишества средства нашлись.Оборонительный вал изуродовали ,изуродовали памятник архитектуры за ним сбив всю декоративную кирпичную отделку и налепив клеёную фальшивую. Может пора начать жить по средствам и решать насущные проблемы. Насчёт этого проекта он создал исключительно для распила средств.Лестница станет вдвое длинней ,а по ней в основном ходят пожилые ,а учитывая что у нас чистят город зимой отвратительно и с каждым годом все хуже ,и хуже ,подъем-спуск по лестнице будет еще сложнее чем нынче.Зачем вы уродуете наследие города ,создайте хоть что нибудь своё с нуля и выпендривайтесь там как хотите ,а то что создано не вами оставьте в покое .Белозерцев или Иоффе пытались хоть раз посидеть весной или летом на оборонительном валу ,в солнцепёк ,когда солнце в лицо?Может для рептилий это и хорошо,вот только людям нужны кислород,тень и зелёные насаждения!

Гость||

Гость писал(a):

дайте попам денег
с них бы наоборот бы получить, обложить налогами как на игорный бизнес ! И хотя бы сотню миллионов в год пусть несут в казну. То набаловались они воров воспевают откаты носят, а людям пользы нет !!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

разместить сувенирную лавку
Зачем?Может брать пример с Москвы, которая убирает торговые точки с улиц.

Гость||

Бордюры и лавки - предел фантазма пензенских чинушек.

Гость||

То набаловались они воров воспевают откаты носят, а людям пользы нет !!))

Зато СССР нечестью называли,а ща сама благодать у них.

Имя: Гость
Комментарий:

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