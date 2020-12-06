У памятника Первопоселенцу может появиться сувенирная лавка и ротонда

06.12.2020 | 13:41

Зампред правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показал жителям областного центра проект благоустройства территории у памятника Первопоселенцу.

Приступить к его реализации планируют в 2021 году.

Согласно проекту, вниз от улицы Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю будет вести новая лестница.

«Предложено благоустроить площадку у памятника, проложить прогулочные аллеи по жилой застройке, разместить сувенирную лавку и построить ротонду со стендами об истории города», - добавил Олег Ягов.

К посту он прикрепил фото проекта, на котором лестница огибает холм со скульптурой. Что касается ротонды, то ее хотят построить недалеко от дома № 5 на улице Кирова.

«И здесь деревьев не будет!? По солнцепеку вверх по лестнице – приятного мало. Деревья вырубают, вырубают. Считают, что это стильно, современно, красиво. Я за густые кроны, чтобы можно было спрятаться от жары» , - прокомментировала проект пользовательница.

3 декабря в региональном правительстве прошло заседание круглого стола, на котором были представлены варианты модернизации верхней части улицы Московской на участке между улицами Кураева и Карла Маркса. Особое внимание здесь также уделят ремонту фасадов исторических зданий.

Кроме того, в планах благоустроить сквер Чернобыльцев на улице 8 Марта, участок между драмтеатром и Мясным Пассажем, сквер «Спутник», зеленую зону на улице Попова на Западной Поляне. Весной 2021 года хотят приступить к монтажу фонтанов на Суре в районе набережной.