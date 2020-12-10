Дорогу в Пензенской области включили в федеральный перечень

10.12.2020 | 13:13

Участок трассы в Пензенской области включили в перечень автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее постановление глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 7 декабря.

Речь идет о трассе Пенза - Балашов - Михайловка - А-260.

«Дорога длиной 667,5 км связывает три региона - Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области. После перевода в федеральную собственность она получит учетный номер Р-207», - говорится в пояснении к документу.

Новый статус позволит привести объект в нормативное состояние за счет средств федерального дорожного фонда.

«Включение в перечень позволяет реконструировать отдельные участки, повысить качество дорожного покрытия. Такие мероприятия в свою очередь помогают нарастить интенсивность движения по трассам и улучшить транспортную связанность регионов», - уточняется на официальном сайте Правительства РФ.