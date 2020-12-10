Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|14:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Дорогу в Пензенской области включили в федеральный перечень

Печать

Участок трассы в Пензенской области включили в перечень автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее постановление глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 7 декабря.

Речь идет о трассе Пенза - Балашов - Михайловка - А-260.

«Дорога длиной 667,5 км связывает три региона - Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области. После перевода в федеральную собственность она получит учетный номер Р-207», - говорится в пояснении к документу.

Новый статус позволит привести объект в нормативное состояние за счет средств федерального дорожного фонда.

«Включение в перечень позволяет реконструировать отдельные участки, повысить качество дорожного покрытия. Такие мероприятия в свою очередь помогают нарастить интенсивность движения по трассам и улучшить транспортную связанность регионов», - уточняется на официальном сайте Правительства РФ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Теперь местных дорожников к ремонтным работам и близко не подпустят. Тендеры будут проводить федералы.

Гость||

Одна из кратчайших дорог на юга.

Гость||

Хоть какая то положительная новость

Гость||

Через Сердобск?

Гость||

Гость писал(a):

Хоть какая то положительная
Не "хоть какая то", а очередная положительная нормальная новость.

Гость||

Гость писал(a):

Не "хоть какая то", а очередная положительная нормальная новость
Есть все-таки толк от санкций. Стали деньги работать в России, а не в офшорах.

Гость||

Гость писал(a):

от санкций. Стали деньги работать в России
Они и раньше работали. И 5 и 10 лет назад. При Путине очень много стали строить дорог, мостов, сооружений, жилья...

Гость||

Теперь можно будет проехать через А-а-арка-а-ада-а-ак?

Гость||

Гость писал(a):

очень много стали строить дорог, мостов, сооружений, жилья.
и стали гораздо больше засевать ржи

Гость||

Ну и платон заработает.

Гость||

Гость писал(a):

Есть все-таки толк от санкций.
есть конечно. Молочных продуктов стало больше, все магазины завалены молочкой и сырами отечественными. Коров практически нет, а молочки дофига. Это называется интенсивное производство!

Гость||

Гость писал(a):

Они и раньше работали. И 5 и 10 лет назад. При Путине очень много стали строить дорог, мостов, сооружений, жилья...
Ты гонишь. Дороги стали делать с 2015 года, после того, как санкциями олигархов прижали. Мы помним, какие дороги были в 14 году. Кого обмануть хочешь?

Гость||

Гость писал(a):

Кого обмануть хочешь?
товарищ просто изощренно шутит

Гость||

Гость писал(a):

и стали гораздо больше засевать ржи
И гнать голимую пропаганду по ТВ, как мы хорошо живем.

Гость||

есть конечно. Молочных продуктов стало больше, все магазины завалены молочкой и сырами отечественными. Коров практически нет, а молочки дофига. Это называется интенсивное производство!

это называется пальмовое масло

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте