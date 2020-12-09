Названы победители и призеры конкурса «Педагогический дуэт»

09.12.2020 | 16:17

В Пензенской области завершился конкурс для молодых учителей и их наставников «Педагогический дуэт». В этом году он проходил дистанционно.

В профессиональном состязании участвовали 25 педагогических пар из 15 муниципалитетов: Пензы, Заречного, Кузнецка; Башмаковского, Бековского, Вадинского, Городищенского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Сердобского, Тамалинского районов.

Среди молодых педагогов были 12 учителей начальных классов, по 3 преподавателя математики и иностранных языков, по 2 - истории и обществознания и по 1 - русского языка и литературы, биологии, информатики, ОБЖ, физической культуры.

На первом этапе конкурсанты представили визитную карточку «Мы - команда» и презентацию проекта «Развитие функциональной грамотности детей», а во втором туре провели совместное учебное занятие.

Лучшим «педагогическим дуэтом» жюри признало Алексея Берлизова и Ирину Мухамедзянову - учителей пензенской средней школы № 11 с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля.

Второе место заняли преподаватели многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы Максим Жигалов и Татьяна Жерепа и средней школы № 12 г. Пензы им. В. В. Тарасова Анна Овчарова и Ирина Ефремова.

«Завершают тройку лидеров конкурса Илья Дубов и Марина Трошина из средней школы № 3 г. Кузнецка, а также Олеся Теплова и Юлия Майорова из средней школы № 221 Заречного», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.