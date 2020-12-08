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Общество

Пензенцы просят закрепить за каждой улицей чиновника

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Жители Пензенской области продолжают оставлять вопросы губернатору Ивану Белозерцеву, который в субботу, 12 декабря, проведет прямую линию.

В одном из обращений речь идет об усилении контроля за благоустройством областного центра.

«В Пензе тысячи чиновников. И все работают, получают зарплаты. Только народ не сильно видит результаты их труда. Предлагаю к каждому чиновнику «закрепить» конкретную улицу в городе, и пусть он контролирует ее состояние! Хотя бы раз в неделю проверяет состояние асфальта, освещение, жалобы жителей. Депутатам, как известно, жители нужны только до выборов», - высказал свое мнение пензенец.

«Очень дельное предложение!» - отреагировала на идею пользовательница. Оценили ее и другие подписчики губернатора: сообщение менее чем за сутки набрало 75 лайков.

Между тем идея не нова. В 2015 году с той же инициативой выступал руководивший тогда регионом Василий Бочкарев. Он предлагал за каждой улицей в Пензе закрепить ответственного сотрудника мэрии и при необходимости проводить совещания на местах.

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Гость||

Где взять столько улиц?

Гость||

Чтобы каждый закреплённый убирал улицу? ))

Гость||

так они и закреплены за каждым!

только от этого не легче

Гость||

Да. Неплохо было бы. Хоть встали с кресла, промялись. С народом пообщались на конкретной улице. Узнали о себе много нового. Ну надо хоть как- то отрабатывали свою зарплату.

Гость||

Очень хорошее предложение о закреплении за чиновниками конкретных улиц!!! Но нужно продумать, как получать обратную связь от жителей.

Гость||

У нас народ дикий, могут обидеть)))

Гость||

Эка новость, Америку открыли. В Советское время все улицы были расписаны по работникам райкома, райисполкома и каждую пятницу первый секретарь райкома учинял спрос, и эффект был.

Гость||

Пензенцы просят закрепить за каждой улицей чиновника

Так это мини крепостное право. Кто живёт на закреплённой улице, закрепляется за чиновником)) Кто деньщиком будет, кто приказчиком, а кто и девкой дворовой)))

Гость||

и метлу им дать

Гость||

Да запросто. Наймут еще чинуш по кол-ву улиц, и новую расходную статью "на содержание улицы" - квитки в почтовые ящики граждан для оплаты.

Гость||

Че за чушь,в серии чиновники разных специальностей,бухгалтера,юристы,архитекторы,кассиры,уборщицы и каждому по улице. Да туда скоро тогда людей палкой не загонишь.Сидеть 5-2 с 8 до 17 на работе,ещё и улицы повесят.Может ещё подъезды начать проверять все ли мусор до мусорки доносят или бросают у соседской двери

Гость||

Гость писал(a):

квитки в почтовые ящики граждан для оплаты.
Десятина это

Гость||

А ведь дело говорит!!!!!!

Гость||

Повесть персональные таблички на творения одобренные Иоффе.

Имя: Гость
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