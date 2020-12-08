Пензенцы просят закрепить за каждой улицей чиновника

08.12.2020 | 09:53

Жители Пензенской области продолжают оставлять вопросы губернатору Ивану Белозерцеву, который в субботу, 12 декабря, проведет прямую линию.

В одном из обращений речь идет об усилении контроля за благоустройством областного центра.

«В Пензе тысячи чиновников. И все работают, получают зарплаты. Только народ не сильно видит результаты их труда. Предлагаю к каждому чиновнику «закрепить» конкретную улицу в городе, и пусть он контролирует ее состояние! Хотя бы раз в неделю проверяет состояние асфальта, освещение, жалобы жителей. Депутатам, как известно, жители нужны только до выборов», - высказал свое мнение пензенец.

«Очень дельное предложение!» - отреагировала на идею пользовательница. Оценили ее и другие подписчики губернатора: сообщение менее чем за сутки набрало 75 лайков.

Между тем идея не нова. В 2015 году с той же инициативой выступал руководивший тогда регионом Василий Бочкарев. Он предлагал за каждой улицей в Пензе закрепить ответственного сотрудника мэрии и при необходимости проводить совещания на местах.