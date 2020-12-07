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Общество

Жители региона из-за COVID-19 перестали пускать в дом газовщиков

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В 2020 году более 80 000 жителей области не впустили в свои квартиры сотрудников газовой службы. Мотивом отказа в проверке исправности оборудования стала пандемия.

«Ответ нам один: «Мы боимся коронавируса». Но нам нужно выполнять поставленные задачи, иначе это может привести к печальным последствиям», - рассказал в понедельник, 7 декабря, на совещании в правительстве области генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.

По его словам, жителей заранее предупреждали о проверках и знакомили с графиками обходов.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что проблему необходимо устранять, ведь «если бездействовать, будут гореть дома, гибнуть люди, травиться угарным газом». К решению вопроса он потребовал подключить глав сельских поселений, муниципалитетов и руководителей УК.

«Нужно привлечь СМИ, показать репортажи, ролики в социальных сетях: как газовики сдают тест на коронавирусную инфекцию, получают вердикт о том, что они здоровы, и только после этого отправляются на обход домов», - добавил Иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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гребень||

чудеса прям, хотя пускать их в дом опасно но по другим причинам, а эта как отмазка пойдет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

как газовики сдают тест на коронавирусную инфекцию, получают вердикт о том, что они здоровы, и только после этого отправляются на обход домов», - добавил Иван Белозерцев.
Они его перед каждым клиентом сдают? А, понедельник же.

Гость||

Спасибо за совет.Теперь вообще ни одного проверяющего не пущу и всё по закону.

Гость||

Я не пустил. Очень похожи на жуликов.

Гость||

пусть приходят со справкой эпидемиолога! детей в сады ишколы заставляют такие справки брать, чем взрослые хуже. а действуют они 1 день!

Гость||

Так они и есть разносчики ковида.

Гость||

А я пустил одну домой 20 лет назад.Ничего, прижилась.

Гость||

А если это бандиты в масках?

Имя: Гость
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