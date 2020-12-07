Жители региона из-за COVID-19 перестали пускать в дом газовщиков

07.12.2020 | 15:48

В 2020 году более 80 000 жителей области не впустили в свои квартиры сотрудников газовой службы. Мотивом отказа в проверке исправности оборудования стала пандемия.

«Ответ нам один: «Мы боимся коронавируса». Но нам нужно выполнять поставленные задачи, иначе это может привести к печальным последствиям», - рассказал в понедельник, 7 декабря, на совещании в правительстве области генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.

По его словам, жителей заранее предупреждали о проверках и знакомили с графиками обходов.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что проблему необходимо устранять, ведь «если бездействовать, будут гореть дома, гибнуть люди, травиться угарным газом». К решению вопроса он потребовал подключить глав сельских поселений, муниципалитетов и руководителей УК.

«Нужно привлечь СМИ, показать репортажи, ролики в социальных сетях: как газовики сдают тест на коронавирусную инфекцию, получают вердикт о том, что они здоровы, и только после этого отправляются на обход домов», - добавил Иван Белозерцев.