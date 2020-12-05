Вадим Супиков оказал помощь пензенской клинической больнице № 6

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова поступило обращение главного врача ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина», сопредседателя регионального координационного совета сторонников ВПП «Единая Россия» Дмитрия Зиновьева.
«Просим вас оказать содействие в покупке антибактериального препарата, который необходим для лечения тяжелобольной жительницы Пензы», - говорилось в обращении.
Цена препарата - жизнь пациентки, которая находится на продолжительном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии 6-й городской больницы, так как именно он должен помочь стабилизировать ситуацию.
Обращение было рассмотрено, препарат закуплен и в пятницу, 4 декабря, передан в медицинское учреждение.
Дмитрий Зиновьев выразил слова благодарности депутату за помощь и неравнодушное отношение к проблемам жителей.
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