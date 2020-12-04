В Пензе спасатели и полицейские стали донорами крови

04.12.2020 | 15:15

В Пензе 47 сотрудников МЧС сдали 21 литр крови. Так они поддержали всероссийскую акцию «30 добрых дел», приуроченную к юбилею ведомства.

Некоторые спасатели являются кадровыми донорами - они сдают кровь на постоянной основе. И их, и тех, кто пришел впервые, перед процедурой обследовали медики.

«Каждый день сотрудники пожарно-спасательных подразделений с риском для жизни принимают участие в тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасении людей. Но и в свободное от службы время они совершают благородные поступки», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Почти одновременно со спасателями кровь сдали и правоохранители. Более 70 полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах».

«Участники сдали тест на антитела к коронавирусу. Кровь сотрудников, у которых будут обнаружены высокие титры к новой коронавирусной инфекции, будет переработана и направлена для лечения больных коронавирусом», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.