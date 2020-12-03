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Общество

Владимир Мутовкин: Вечная память героям, защищавшим нашу страну

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В четверг, 3 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин направил горожанам обращение в честь мемориальной даты.

«В память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, сегодня в России отмечается День Неизвестного Солдата.

Мы вспоминаем безымянных героев, отдавших свою жизнь за Родину и мир на ее земле. Их мужество и героизм, верность родному Отечеству всегда будут служить для нас примером безграничной любви к своей стране.

Мы всегда будем помнить об этих славных воинах! Вечная им память!» - говорится в послании главы областного центра.

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