Владимир Мутовкин: Вечная память героям, защищавшим нашу страну

03.12.2020 | 09:16

В четверг, 3 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин направил горожанам обращение в честь мемориальной даты.

«В память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, сегодня в России отмечается День Неизвестного Солдата.

Мы вспоминаем безымянных героев, отдавших свою жизнь за Родину и мир на ее земле. Их мужество и героизм, верность родному Отечеству всегда будут служить для нас примером безграничной любви к своей стране.

Мы всегда будем помнить об этих славных воинах! Вечная им память!» - говорится в послании главы областного центра.