В Пензе помогающие медикам студенты получат деньги

Студенты Пензенского областного медицинского колледжа получат деньги за помощь врачам в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в четверг, 3 декабря.
Так, за ноябрь и декабрь 80 учащихся, проходивших практику в медицинских организациях, которые нуждались в дополнительных кадрах, получат по 7 тысяч рублей за каждый месяц.
На выплаты из регионального бюджета выделили 1,2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.
Студенты-медики, к примеру, привлечены к работе в центре приема вызовов областной станции скорой помощи для оперативного реагирования на обращения больных.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Моглибы и почетной грамотой от губернатора обойтись. Пускай как волонтеры за так работают, привыкают к государственной машине. Нашему поколению всю жизнь лапшу на уши вешают так и совсем без пенсии оставят. Если дожить до неё получится. Теперь время молодых лапшу с ушей снимать и жить на грани нищеты под патриотические лозунги людей которые плевать хотели на страну и на народ.