В Пензе помогающие медикам студенты получат деньги

03.12.2020 | 15:11

Студенты Пензенского областного медицинского колледжа получат деньги за помощь врачам в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в четверг, 3 декабря.

Так, за ноябрь и декабрь 80 учащихся, проходивших практику в медицинских организациях, которые нуждались в дополнительных кадрах, получат по 7 тысяч рублей за каждый месяц.

На выплаты из регионального бюджета выделили 1,2 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

Студенты-медики, к примеру, привлечены к работе в центре приема вызовов областной станции скорой помощи для оперативного реагирования на обращения больных.