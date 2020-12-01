Губернатор: Врач должен приходить к пациенту в течение дня вызова

01.12.2020 | 12:31

Во вторник, 1 декабря, губернатор Иван Белозерцев посетил областную станцию скорой помощи, в которой располагается центр приема вызовов.

Контакт-центр начал работать в 2017 году. Здесь происходит регистрация и прием вызова врача на дом взрослым и детям, предварительная запись на прием к участковому терапевту, педиатру, врачу общей практики и специалистам узкого профиля, а также консультирование пациентов по темам первичной помощи.

Центр принимает звонки семь дней в неделю с 7:30 до 20:00. В штатном режиме обычно поступало порядка 2 700 звонков, сейчас - до 4 000. Для оперативного реагирования увеличено количество операторов. Непосредственно в контакт-центре действуют 90 человек, к работе привлечены студенты-медики.

Иван Белозерцев пообщался с сотрудниками, положительно оценил организацию кол-центра и нацелил на оперативное оказание помощи. По словам губернатора, ему поступила жалоба на то, что врач долго не приходит по вызову.

«Задача - чтобы врач приходил к пациенту в течение дня вызова», - пояснил он.

Также глава региона оценил работу диспетчерского центра скорой помощи, отметив, что среднее время прибытия бригад составляет 40-45 минут.

«Это неплохой результат. В первую очередь скорая должна приезжать к тяжелым больным, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - подчеркнул он.