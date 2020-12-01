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Общество

Губернатор: Врач должен приходить к пациенту в течение дня вызова

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Во вторник, 1 декабря, губернатор Иван Белозерцев посетил областную станцию скорой помощи, в которой располагается центр приема вызовов.

Контакт-центр начал работать в 2017 году. Здесь происходит регистрация и прием вызова врача на дом взрослым и детям, предварительная запись на прием к участковому терапевту, педиатру, врачу общей практики и специалистам узкого профиля, а также консультирование пациентов по темам первичной помощи.

Центр принимает звонки семь дней в неделю с 7:30 до 20:00. В штатном режиме обычно поступало порядка 2 700 звонков, сейчас - до 4 000. Для оперативного реагирования увеличено количество операторов. Непосредственно в контакт-центре действуют 90 человек, к работе привлечены студенты-медики.

Иван Белозерцев пообщался с сотрудниками, положительно оценил организацию кол-центра и нацелил на оперативное оказание помощи. По словам губернатора, ему поступила жалоба на то, что врач долго не приходит по вызову.

«Задача - чтобы врач приходил к пациенту в течение дня вызова», - пояснил он.

Также глава региона оценил работу диспетчерского центра скорой помощи, отметив, что среднее время прибытия бригад составляет 40-45 минут.

«Это неплохой результат. В первую очередь скорая должна приезжать к тяжелым больным, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - подчеркнул он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

бла бла бла

Гость||

Кому это он все говорит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор: Врач должен приходить к пациенту в течение дня вызова
Надо было штат укомплектовывать вовремя, а не оптимизацией заниматься. Кто будет приходить, если работать некому?

Гость||

Люди должны есть и пить когда им хочется. А также ходить по нужде когда приспичит. Без всяких задержек.

Гость||

К пациенту да, к быдлу не обязательно...

Гость||

Ай да губереатор,ай да молодец!

Гость||

Опять у него кто-то что-то должен, а он ничего не должен.

Гость||

а толку то от студентов?)) они не врачи и не могут ничем помочь, знаний то еще нет)

Гость||

может снести бетонный новострой на Советской площади и потребовать с РПЦ возмещения затрат?

Закопали туда 12 бюджетных миллиардов вместо новых больниц.

И продолжают закапывать.

Гость||

На словах все правильно, как "должно и надо", а на деле не работает! Специалистов мало у нас,и только чинушей в избытке! Кто эти "должен" будет выполнять, может чинков лишних направить на общественные работы?

Гость||

А еще власть должна служить народу. А на деле как обсотят дела? Тоже и с врачами, должны, но их оптимзировали.

Гость||

Бредящая

Гость||

Гость писал(a):

Надо было штат укомплектовывать вовремя, а не оптимизацией заниматься. Кто будет приходить, если работать некому?
Кто тебе мешал этим заниматься.

Гость||

Гость писал(a):

Надо было штат укомплектовывать вовремя, а не оптимизацией заниматься. Кто будет приходить, если работать некому?
Кто тебе мешал этим заниматься.

Гость||

Такие как ты, лепила!

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Имя: Гость
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