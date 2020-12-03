В Пензе на проспекте Победы состоялся торжественный митинг

03.12.2020 | 19:48

День Неизвестного солдата - в России, пожалуй, самый символичный воинский праздник. Чествуют того, а скорее, тех безымянных бойцов, чьи последние минуты жизни до сих пор скрыты тайной.

У Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы состоялся торжественный митинг в честь того, чье имя неизвестно, а подвиг бессмертен.

«В нашей семье три человека погибло в годы Великой Отечественной войны, один из них пропал без вести. Это трагедия очень большая для семьи, особенно для мамы. И моя бабушка, мама пропавшего без вести, пока билось ее беспокойное сердце, всегда ждала. Она смотрела на дорогу и думала, что вот-вот сын ее придет», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Возложение цветов к Вечному огню - непременный атрибут торжественной церемонии в честь Дня Неизвестного солдата.