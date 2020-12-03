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Общество

В Пензе на проспекте Победы состоялся торжественный митинг

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День Неизвестного солдата - в России, пожалуй, самый символичный воинский праздник. Чествуют того, а скорее, тех безымянных бойцов, чьи последние минуты жизни до сих пор скрыты тайной.

У Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы состоялся торжественный митинг в честь того, чье имя неизвестно, а подвиг бессмертен.

«В нашей семье три человека погибло в годы Великой Отечественной войны, один из них пропал без вести. Это трагедия очень большая для семьи, особенно для мамы. И моя бабушка, мама пропавшего без вести, пока билось ее беспокойное сердце, всегда ждала. Она смотрела на дорогу и думала, что вот-вот сын ее придет», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Возложение цветов к Вечному огню - непременный атрибут торжественной церемонии в честь Дня Неизвестного солдата.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

И снова он без маски ,хотя является носителем коронавируса.

Гость||

У каждого своя маска...

Гость||

Когда его научат говорить

Гость||

19:50 Все правильно,он находится на улице,где дышит чистым кислородом,маска на улице не нужна,вирус по воздуху не летает,он передается от человека к человеку при близком контакте и в закрытых помещениях (магазины.транспорт ...)где люди находятся в тесном контакте друг с другом.На улице не закрывайте лицо маской,дайте своим легким в полной мере насыщаться кислородом.

Гость||

Если бы погибшие могли на сутки возродиться,что бы они сделали с этими ....... ,цинизм этих чиновников зашкаливает.Они кстати ещё не отказались от идеи уничтожить Стелу героев у Советской площади что бы поставить там царя и закопать фонтан в Пионерском сквере ,попутно вырубив деревья и превратив его в плиточный плац с плиткой того самого заводика.

Гость||

Если есть загробная жизнь,то твои погибшие родственники тебя там казнят,за твои антинародные дела земные.

Гость||

Гость писал(a):

19:50 Все правильно,он находится на улице,где дышит чистым кислородом,маска на улице не нужна,вирус по воздуху не летает,он передается от человека к человеку при близком контакте и в закрытых помещениях (магазины.транспорт ...)где люди находятся в тесном контакте друг с другом.На улице не закрывайте лицо маской,дайте своим легким в полной мере насыщаться кислородом.
Он находиться на массовом мероприятии ,рядом оператор,журналисты,чиновники,солдаты и т.д. ,он носитель вируса ,значит обязан быть в маске.

Д-р Шаффхаузен||

Какая прелестная шапочка на фотке. Где купить такую мож кто знает?

Гость||

20:13 Ковид передается только в том случае,если люди стоят близко друг к другу ,дистанция меньше метра.Оператор и журналист находятся на расстояние больше чем метр,солдаты тем более,открытое пространство .....)))

Гость||

У нас эта команда провернула новую аферу ,на Лозицкой 1 а строили 2-х этажный торговый центр ,который был совсем не торговым центром ,а жилым комплексом ЖК Гранд Парк на 23 этажа ,кто строит не понятно ,как разрешили не понятно ,там не разрешали строить этот комплекс из-за близости дома на Лозицкой 1,и что же помялось,Иоффе и компании -занесли и много? Ещё раз для непонятливых строительство ТЦ и строительство ЖК это вообще разные вещи,т.е. под видом ТЦ там без какой либо разрешительной на тот момент документации начали строить многоэтажный ЖК ,и эта история напоминает про Дом на набережной. Прокуратура ,СК аууууууууууу .

Имя: Гость
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