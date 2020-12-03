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Общество

В новые птичники «Дамате» завезла 33 тысячи суточных индюшат

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В новые птичники Пачелмского района Пензенской области завезли птицу. Поставку 33 тысяч голов суточных индюшат выполнила в четверг, 3 декабря, группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России. После выхода площадок на полную мощность их производство составит 1 млн голов индейки в год.

В Пачелме построили площадки подращивания и откорма. Для подращивания создали 8 корпусов на 264 000 посадочных мест. Откармливать самцов и самок будут раздельно в 24 новых птичниках, которые рассчитаны на 250 000 посадочных мест.

Все птичники «Дамате» в Пачелмском районе признаны полностью соответствующими требованиям биологической безопасности. Корпуса удалены друг от друга, что позволяет соблюдать необходимые нормы, процессы обеспечения жизнедеятельности поголовья автоматизированы.

Перед тем как поместить в корпуса птицу, специалисты выполнили регламентные мероприятия: дезинфекцию, сервисные работы.

Индюшат привезли из собственного инкубатория компании, который находится в Колышлейском районе и недавно был реконструирован. Его производственную мощность увеличили до 7 млн яиц в год.

Птичники в Пачелмском районе построили и ввели в эксплуатацию за короткий срок. К их возведению компания «Дамате» приступила в начале 2020 года, а в октябре строительно-монтажные работы завершились. Объем инвестиций превысил 2,2 млн рублей.

К концу 2020-го компания усилит мощности производства и переработки индейки до 155 тысяч тонн. В связи с этим «Дамате» планомерно увеличивает общее количество птичников в регионе до 520 корпусов.

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