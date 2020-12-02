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Общество

Пензенцы лишились торгового центра на Западной Поляне

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Покупатели все еще продолжают идти туда, где отоваривались в течение 15 лет. Они успели привыкнуть к магазину на Западной Поляне и не ожидали однажды оказаться перед запертыми дверями «Велеса».

«Расстраивает, потому что он был рядом с домом», - рассказала женщина.

На дверях вывешены объявления о том, куда переехали отделы. Но нет ни слова о судьбе самого торгового центра. А между тем «Велес» скоро исчезнет: имеется в виду даже не магазин, а здание - его снесут. Сожалений немного, предложений, что построить взамен у Дома офицеров, еще меньше.

«Наверное, какие-то красивые здания чтобы стояли, не такие, как эти. Это некрасиво», - отметила горожанка.

Здание торгового центра «Велес» - напоминание о его создателе Владиславе Кузнецове. Он разрезал алую ленту во время церемонии открытия магазина.

Предприниматель известен также своей попыткой возродить ипподром на Западной Поляне.

На строительство нового конноспортивного комплекса в самом начале XXI века Кузнецов потратил десятки миллионов. Объект уже был почти готов к открытию, но в сентябре 2005 года бизнесмен разбился в автомобильной аварии. Его дело никто не продолжил, и площади ипподрома были проданы.

Известно, что на месте снесенного «Велеса» планируют построить дом клубного типа.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его дело никто не продолжил, и площади ипподрома были проданы
Никто больше не захотел разбиваться?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его дело никто не продолжил, и площади ипподрома были проданы.
... и удачно застроены.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На строительство нового конноспортивного комплекса в самом начале XXI века Кузнецов потратил десятки миллионов. Он почти уже был готов к открытию, но в сентябре 2005 года бизнесмен разбился в автомобильной аварии

Да. нет человека .

Гость||

Гость писал(a):

... и удачно застроены.
А что, бывает неудачная застройка?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На строительство нового конноспортивного комплекса в самом начале XXI века Кузнецов потратил десятки миллионов. Объект уже был почти готов к открытию, но в сентябре 2005 года бизнесмен разбился в автомобильной аварии.
Там и авария очень - очень странная была ,ни кто ни чего не видел ,уже тогда у него все шло со скрипом говорят у него конфликт был ,а после этой странной смерти все по быстрому растащили .Возможно что и убрали.

Гость||

Случайное стечение обстаятельств ?

Гость||

Гость писал(a):

Случайное стечение обстаятельств ?
Тебе то кака печаль?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На строительство нового конноспортивного комплекса в самом начале XXI века Кузнецов потратил десятки миллионов. Объект уже был почти готов к открытию, но в сентябре 2005 года бизнесмен разбился в автомобильной аварии.
Там и авария очень - очень странная была ,ни кто ни чего не видел ,уже тогда у него все шло со скрипом говорят у него конфликт был ,а после этой странной смерти все по быстрому растащили .Возможно что и убрали.
Убрали по делу, это бизнес. Знал, чем занимался и сам скорее всего с рыльцем в таком же пушку.

Но по большому счёту он получил очень поучительный для прочих бумеранг за всех униженных и ограбленных им лично. Я сам от этого акулы потерпел.

Гость||

Гость писал(a):

А что, бывает неудачная застройка?
Дурачок, вот тебе пример: микрорайон "Заря", микрорайон "Чистые пруды", микрорайон "Юго-западный". И это только в г.Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

Случайное стечение обстаятельств ?
Ходили слухи что БВК где-то тропу перешёл

Гость||

Так не переходи.

Гость||

Западную застраивают,а коммуникации никто не обновляет.

Скоро будет Западная Поляна плавать в собственных нечистотах!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

планируют построить дом клубного типа.
"Клубный дом — на постсоветском пространстве элитный малоквартирный жилой дом, построенный (или отреставрированный) по эксклюзивному проекту в престижном благоустроенном районе для узкого круга жильцов, относящихся к одному социальному классу.

От обычных жилых комплексов клубный дом отличается тщательным отбором жильцов, которые имеют сходный социальный статус и жизненную философию. Иметь квартиру в клубном доме считается престижным, будущие соседи выбираются заранее. Подбором жильцов занимаются специализированные агентства, застройщики. В ряде случаев перед покупкой будущим жильцам предлагается пройти собеседование или предоставить рекомендацию от одного из потенциальных соседей"

Гость||

бизнесмену подстроили эту аварию и я даже знаю кому он перешол эту дорогу.

Гость||

Гость писал(a):

Западную застраивают,а коммуникации никто не обновляет.

Скоро будет Западная Поляна плавать в собственных нечистотах!

Нет, не будет. Новостройки будут стоять полупустыми, как средство инвестиций.

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Имя: Гость
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