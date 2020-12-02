Пензенцы лишились торгового центра на Западной Поляне

02.12.2020 | 18:14

Покупатели все еще продолжают идти туда, где отоваривались в течение 15 лет. Они успели привыкнуть к магазину на Западной Поляне и не ожидали однажды оказаться перед запертыми дверями «Велеса».

«Расстраивает, потому что он был рядом с домом», - рассказала женщина.

На дверях вывешены объявления о том, куда переехали отделы. Но нет ни слова о судьбе самого торгового центра. А между тем «Велес» скоро исчезнет: имеется в виду даже не магазин, а здание - его снесут. Сожалений немного, предложений, что построить взамен у Дома офицеров, еще меньше.

«Наверное, какие-то красивые здания чтобы стояли, не такие, как эти. Это некрасиво», - отметила горожанка.

Здание торгового центра «Велес» - напоминание о его создателе Владиславе Кузнецове. Он разрезал алую ленту во время церемонии открытия магазина.

Предприниматель известен также своей попыткой возродить ипподром на Западной Поляне.

На строительство нового конноспортивного комплекса в самом начале XXI века Кузнецов потратил десятки миллионов. Объект уже был почти готов к открытию, но в сентябре 2005 года бизнесмен разбился в автомобильной аварии. Его дело никто не продолжил, и площади ипподрома были проданы.

Известно, что на месте снесенного «Велеса» планируют построить дом клубного типа.