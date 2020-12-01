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Общество

В Пензе почтили память советского маршала Георгия Жукова

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О существовании бронзового бюста на окраине города мало кто знает, но 1 декабря к нему особое внимание. В небольшом сквере на улице Аустрина собрались те, кто чтит память великого советского военачальника Георгия Константиновича Жукова.

«1 декабря (по новому стилю) в 1896-м родился прославленный полководец. Мы собрались в день его 124-летия, чтобы почтить память», - отметил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Маршал страны, четырежды герой Советского Союза, дважды кавалер ордена Победы - это не просто чины и награды. Жуков снискал искреннее уважение и любовь русского народа, победившего в Великой Отечественной войне.

«Человек был выращен на нашей родине, он остался защищать, хотел защитить ее всеми силами», - рассказал волонтер Петр Майданюк.

В честь дня рождения маршала волонтерская рота «Боевого братства» развернула копию Знамени Победы размером 200 квадратных метров.

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