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Общество

В пензенской библиотеке работает клуб семейного чтения

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В центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского прошло очередное заседание клуба семейного чтения «Читарики». На этот раз малыши слушали историю про маму и мамонтенка.

Обучающие занятия для шестилеток, их мам и бабушек проходят не просто за чтением книги. Каждый принимает активное участие в обсуждении услышанного и даже в сочинении продолжения истории.

«В прошлый раз мы знакомили ребят с книгами Джулии Дональдсон о Груффало. Первую историю мы прочитали, а вторую ребята придумали и разыграли сами: кто-то был Груффало, кто-то - его дочуркой. В конце занятия мы прочитали текст, написанный автором, и сравнили, что у нас получилось. Получилось, хочу вам сказать, ничуть не хуже, чем в оригинале!» - рассказала сотрудник библиотеки Ольга Копытина.

Заседания «Читариков» в библиотеке проходят каждую субботу.

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