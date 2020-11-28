Среди новых инфицированных COVID-19 - недельный новорожденный

28.11.2020 | 14:53

В субботу, 28 ноября, региональный оперштаб подтвердил сведения, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф, о 166 новых случаях заболевания COVID-19 в Пензенской области.

Среди новых пациентов - 22 ребенка. Одному из них - всего неделя от роду, двум - по 1 месяцу, по одному младенцу находятся в возрасте 4, 5, 6 и 8 месяцев.

Также заболели дети 2 (двое), 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 лет и подростки 15 (двое) и 16 (четверо) лет.

103 случая заболевания зарегистрировано в Пензе, 11 - в Мокшанском районе, 10 - в Нижнеломовском, 7 - в Пензенском, по 6 - в ЗАТО Заречный и Бессоновском районе, 5 - в Земетчинском, по 4 - в Лунинском и Сердобском, 3 - в Колышлейском, по 2 - в Спасском и Каменском, по 1 - в Башмаковском, Наровчатском и Пачелмском районах.

Общее количество инфицированных - 19 892.