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Общество

Среди новых инфицированных COVID-19 - недельный новорожденный

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В субботу, 28 ноября, региональный оперштаб подтвердил сведения, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф, о 166 новых случаях заболевания COVID-19 в Пензенской области.

Среди новых пациентов - 22 ребенка. Одному из них - всего неделя от роду, двум - по 1 месяцу, по одному младенцу находятся в возрасте 4, 5, 6 и 8 месяцев.

Также заболели дети 2 (двое), 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 лет и подростки 15 (двое) и 16 (четверо) лет.

103 случая заболевания зарегистрировано в Пензе, 11 - в Мокшанском районе, 10 - в Нижнеломовском, 7 - в Пензенском, по 6 - в ЗАТО Заречный и Бессоновском районе, 5 - в Земетчинском, по 4 - в Лунинском и Сердобском, 3 - в Колышлейском, по 2 - в Спасском и Каменском, по 1 - в Башмаковском, Наровчатском и Пачелмском районах.

Общее количество инфицированных - 19 892.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ОХУЕ.....хал мой любимый! Мы на плато!!! Школьники болеют! Груднички! Но ГУБЕР наш ничего не боится!

Имя: Гость
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