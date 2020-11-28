Пензенских матерей поздравили с их праздником в онлайн-формате

28.11.2020 | 20:15

Если начинать концерт, посвященный главным в мире волшебницам - мамам, то, конечно, с чудес. Посмотреть на них виновницы торжества могут пока в онлайн-формате.

«Пусть это будет праздник - независимо от того, какая ситуация в стране. Сделать онлайн довольно трудно, так что пришлось подумать, как все красиво провести», - рассказала координатор проекта Светлана Колокольчикова.

В ход пошли разные фокусы - например, художественный мастер-класс от Екатерины Хоменко. Она научила ребят делать для мамы открытку из своих ладошек.

«В такой праздник хочется маму отблагодарить, подарить ей тепло, заботу, сказать просто спасибо за то, что произвела на свет», - отметила педагог-психолог.

Никакой праздник не обходится без песен. Музыкальное поздравление приготовила Ангелина Хачатурян.

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