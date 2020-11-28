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Общество

Пензенских матерей поздравили с их праздником в онлайн-формате

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Если начинать концерт, посвященный главным в мире волшебницам - мамам, то, конечно, с чудес. Посмотреть на них виновницы торжества могут пока в онлайн-формате.

«Пусть это будет праздник - независимо от того, какая ситуация в стране. Сделать онлайн довольно трудно, так что пришлось подумать, как все красиво провести», - рассказала координатор проекта Светлана Колокольчикова.

В ход пошли разные фокусы - например, художественный мастер-класс от Екатерины Хоменко. Она научила ребят делать для мамы открытку из своих ладошек.

«В такой праздник хочется маму отблагодарить, подарить ей тепло, заботу, сказать просто спасибо за то, что произвела на свет», - отметила педагог-психолог.

Никакой праздник не обходится без песен. Музыкальное поздравление приготовила Ангелина Хачатурян.

Артистизм и талант юной пензячки принесли ей победу на музыкальном международном конкурсе талантов Golden Time в номинации «Эстрадный вокал». Видеоролик набрал рекордное количество просмотров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А чой-то он их кинул? Государство их рожать не просило. Или он отец тех детей?

Гость||

Гость писал(a):

А чой-то он их кинул? Государство их рожать не просило. Или он отец тех детей?
Дети кинуты и так не кидали даже в начале "голодных" путинских, 90-х.А государство не просило,а заставило рожать бедных,запрещая оборты.Или государство всем давало выбор,если не сможешь обеспечить ребёнка,пожалуйста,можете бесплатно избавиться от своей проблемы и от бедного существования не родившегося ребёнка.

Гость||

В четверг,один дурачок,Ванькой кличут,здесь всех мам поздравлял с праздником.Этого бухарика все поздравили с Новым годом.Завтра его приведут в чувства,опять мам начнёт поздравлять,им кинутых.

Гость||

большинство постов тут пишут сами модераторы, пензинформ-БОЛОТО!

Имя: Гость
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