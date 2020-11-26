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Общество

В Пензенской области 135 беременных заразились COVID-19

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Представители пензенского минздрава рассказали о количестве беременных женщин, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Информацию разместили в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Специалисты признали, что 2020 год, вероятно, станет самым запоминающимся в истории.

«Распространяющийся #коронавирус внес такие коррективы, к которым никто не был готов, и только беременные женщины ждали рождения своих малышей и верили в лучшее, ведь дети не выбирают, когда им родиться», - констатировали в минздраве.

За 10 месяцев этого года заражение COVID-19 было подтверждено у 135 беременных женщин. 78 из них уже родили (у 28 это произошло во время заболевания). Считается, что коронавирус провоцирует преждевременные роды, однако более 90% женщин (73) произвели детей на свет в установленный срок.

«Все малыши, появившиеся на свет, здоровы и радуют своих мам и пап!» - подчеркнули в минздраве.

В соответствии с требованиями режима повышенной готовности, действующего в регионе, все беременные женщины должны работать в дистанционном режиме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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