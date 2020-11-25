Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|09:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители Кузнецка предложили установить на дорогах камеры

Печать

Жители Кузнецка отреагировали на слова главы администрации Сергея Златогорского о безопасности дорожного движения.

Ранее мэр раскритиковал идею установки лежачего полицейского на улице Пензенской, поскольку она является магистральной, и заявил, что для обеспечения безопасности движения необходимы другие меры, в том числе повышение дисциплины водителей.

Сейчас же на дорогах города много нарушителей. По словам Златогорского, об этом свидетельствует тот факт, что почти половина кузнецких водителей были лишены права управления транспортными средствами.

«Это, я думаю, преувеличено. Много женщин за рулем, а они более дисциплинированны, чем мужчины, хотя есть исключения», - поделилась размышлениями одна из участниц группы «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Другой интернет-пользователь предложил способ обеспечить безопасность на улице Пензенской.

«Установите знаки, ограничивающие скорость перед пешеходным переходом 30 км/час и камеры видеофиксации. Пешеходам быть внимательными и осторожными», - высказался мужчина.

Предложение установить на дорогах камеры поддержали и другие комментаторы.

«И городской бюджет пополнится. Нарушают ПДД почти одни и те же машины. Одни от дурости и неопытности, другие от вседозволенности. У тех и других - одинаковый стиль вождения. Ваши камеры окупятся через неделю» , - уверена одна из кузнечанок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте