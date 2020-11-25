Жители Кузнецка предложили установить на дорогах камеры

25.11.2020 | 09:06

Жители Кузнецка отреагировали на слова главы администрации Сергея Златогорского о безопасности дорожного движения.

Ранее мэр раскритиковал идею установки лежачего полицейского на улице Пензенской, поскольку она является магистральной, и заявил, что для обеспечения безопасности движения необходимы другие меры, в том числе повышение дисциплины водителей.

Сейчас же на дорогах города много нарушителей. По словам Златогорского, об этом свидетельствует тот факт, что почти половина кузнецких водителей были лишены права управления транспортными средствами.

«Это, я думаю, преувеличено. Много женщин за рулем, а они более дисциплинированны, чем мужчины, хотя есть исключения», - поделилась размышлениями одна из участниц группы «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Другой интернет-пользователь предложил способ обеспечить безопасность на улице Пензенской.

«Установите знаки, ограничивающие скорость перед пешеходным переходом 30 км/час и камеры видеофиксации. Пешеходам быть внимательными и осторожными», - высказался мужчина.

Предложение установить на дорогах камеры поддержали и другие комментаторы.

«И городской бюджет пополнится. Нарушают ПДД почти одни и те же машины. Одни от дурости и неопытности, другие от вседозволенности. У тех и других - одинаковый стиль вождения. Ваши камеры окупятся через неделю» , - уверена одна из кузнечанок.