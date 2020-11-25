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Общество

В пензенской библиотеке для детей готовят камерные елки

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Несмотря на действие режима повышенной готовности, пензенская Центральная городская публичная библиотека имени Белинского готовит новогодние интерактивные спектакли с играми для детей в возрасте от 4 до 10 лет.

«Мы не отказались от проведения наших волшебных и уютных новогодних представлений в библиотеке. В новом формате мы постараемся учесть все необходимые требования Роспотребнадзора о проведении зрелищных мероприятий, а главное - сохранить для маленьких гостей атмосферу новогоднего чуда», - пообещала режиссер интерактивного спектакля Наталья Темарцева.

Сюжет праздника сосредоточен вокруг неожиданного происшествия с Дедом Морозом, которого перед вручением новогодних подарков лесная нечисть превратила в елочную игрушку. Юным гостям придется придумать, как спасти Дедушку от злых чар. В этом им поможет знание русских сказок.

«Продолжительность интерактивного спектакля составит один час. Елки будут проводиться в камерном формате - 12 участников и родители. Информацию можно получить по телефону 8(8412) 59-50-18», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость||

А в камерах готовят библиотечные елки?

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