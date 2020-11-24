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Общество

В Кузнецке число случаев заражения COVID-19 возросло до 348

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В Кузнецке на понедельник, 23 ноября, число случаев коронавирусной инфекции достигло 348. Об этом на планерке в администрации города сообщил глава местного отдела регионального управления Роспотребнадзора Камиль Салихов.

На минувшей неделе, с 16 по 22 ноября, зарегистрировали 40 случаев COVID-19.

«За выходные - 2 случая, оперативная информация пришла. С пневмониями на сегодня 11 человек, 7 госпитализировано, с ОРВИ - 15, из них 9 детей, трое детей госпитализированы», - отчитался Камиль Салихов.

В детских садах отсутствуют 187 детей, это 4,6% от общего числа воспитанников. 49 педагогов (8,9%) находятся на больничном.

Школу в настоящий момент не посещают 249 учеников (2,7% от общего количества учащихся), болеют 20 педработников (3,7%).

На данный момент в Кузнецке 26 заразившихся коронавирусом пациента получают бесплатные препараты.

«Пока у нас идет волнообразный процесс такой, каждую неделю чуть больше, чуть меньше, но вокруг одной оси идет заболеваемость. Можно говорить об определенной стабильной цифре, о каком-то плато. Рост возможен, если народ пойдет вразнос и начнет болтаться и целоваться везде и всюду. Надо еженедельно рассказывать людям о простых правилах, понижать порог заболеваемости коронавирусом», - подвел итог мэр Сергей Златогорский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

До прыгались Кузнечики

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