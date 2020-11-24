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Общество

Абоненты «Билайна» смогут без приложения узнать, кто им звонит

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Оператор сотовой связи «Билайн» запускает для своих абонентов по всей России* новую услугу «Кто звонит»: теперь получить информацию о входящем звонке с неизвестного номера можно сразу же во время вызова.

Название компании, категория деятельности организации или предупреждение о спаме будет отражаться у подключивших услугу пользователей в момент поступления звонка, если номер есть в базе. При этом автоматической блокировки входящих не происходит - абонент сам решает, отвечать на такой звонок или нет.

Чтобы пользоваться услугой, не нужно устанавливать какое-либо приложение или давать права доступа к телефонной книге и журналу звонков. Сервис не требует наличия интернета. При предоставлении этой услуги «Билайн» не обрабатывает персональные данные пользователя и не отслеживает поступающие ему звонки.

База с телефонными номерами и информацией о них хранится в системах «Билайна» и обновляется ежедневно, все номера проходят тщательную модерацию. В ближайшем будущем в специальном разделе на портале оператора пользователи смогут получить более подробную информацию о конкретном номере, а также оставить обратную связь.

Воспользоваться услугой могут владельцы смартфонов с операционной системой Android или iOS*. Стоимость услуги составляет 3 рубля в сутки.

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://beeline.ru/ktozvonit.

* Предложение действует для абонентов любых тарифных планов, кроме тех, где по умолчанию включен запрет на все платные подписки: в частности, тарифные планы «Мобильный пенсионер», «Первый детский», а также для модемов. Услуга предоставляется на указанных условиях на территории всей России, за исключением территории Республики Крым и города Севастополя.

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