Губернатор об утонувшем ребенке: Власть где была?

23.11.2020 | 09:14

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отозвался на трагедию, произошедшую в субботу, 21 ноября, в Терновке. Там во время прогулки по льду Пензятки утонул 5-летний ребенок.

«Мне доложили, что утонувший ребенок - не совсем из благополучной семьи. А где система профилактики? Почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть где была?» - возмутился губернатор во время оперативного совещания в понедельник, 23 ноября.

Он потребовал провести расследование обстоятельств случившегося и выяснить, как работали с семьей органы профилактики. Кроме того, представителей власти нацелили на разъяснительные беседы с детьми и родителями.

«У каждого объекта мы сотрудника полиции не поставим, это невозможно. Сейчас опасный период! Не везде еще установилась морозная погода, не везде лед настолько крепкий, что можно на него выходить. Есть где вода не замерзает. И у нас каждый год практически гибнут дети в этот период: в прошлом году в Бессоновском районе, сейчас в областном центре», - подчеркнул Белозерцев.

Представителям муниципальных образований поручено обратить внимание на опасные участки и оградить их от детей. В каждом конкретном случае будут выработаны конкретные решения.