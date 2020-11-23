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Общество

Губернатор об утонувшем ребенке: Власть где была?

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отозвался на трагедию, произошедшую в субботу, 21 ноября, в Терновке. Там во время прогулки по льду Пензятки утонул 5-летний ребенок.

«Мне доложили, что утонувший ребенок - не совсем из благополучной семьи. А где система профилактики? Почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть где была?» - возмутился губернатор во время оперативного совещания в понедельник, 23 ноября.

Он потребовал провести расследование обстоятельств случившегося и выяснить, как работали с семьей органы профилактики. Кроме того, представителей власти нацелили на разъяснительные беседы с детьми и родителями.

«У каждого объекта мы сотрудника полиции не поставим, это невозможно. Сейчас опасный период! Не везде еще установилась морозная погода, не везде лед настолько крепкий, что можно на него выходить. Есть где вода не замерзает. И у нас каждый год практически гибнут дети в этот период: в прошлом году в Бессоновском районе, сейчас в областном центре», - подчеркнул Белозерцев.

Представителям муниципальных образований поручено обратить внимание на опасные участки и оградить их от детей. В каждом конкретном случае будут выработаны конкретные решения.

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Гость||

Понедельник....

Гость||

Бред. Причём тут власть?

Гость||

Вот именно. Где ты был?

Гость||

Сам себя спросил.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.11.2020 09:22|

Бред. Причём тут власть?

правильно власть ни причем погода виновата морозов сильных не было

Гость||

Да посмотрите,в инстограмме,в Контакте,сколько фоток родители с детьми выкладывают на льду,на водохранилище,и отходят далеко от берега,себя не жалко,детей пожалелили бы.Проваляться под лёд,опять власть виновата,они взрослые,уже родители,чем они думают?Выявлять,и штрафовать,ставить на учёт за невыполнение род.обязанностей

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Власть где была?
Гость писал(a):
Гость|23.11.2020 09:24|

Сам себя спросил.

Гость||

Опять грибы действуют...

Гость||

Это не грибы, а запахи пензенских нечистот...

Гость||

Ща учителей вздрючат...

Гость||

ЭТО ГРАНЬ ФАНТАСТИКИ ТАКУЮ ЧЕПУХУ ГОРОДИТЬ

Гость||

А почему бы не спросить ,где была власть ,когда выборы туфтили в Бессоновке?

Гость||

Взрослые люди лезут на лёд не то что дети. Только произошла трагедия, и тут же вижу парень с девушкой на коньках катаются, как только их выдержал лёд не понятно и слава богу что выдержал и никто не пострадал. Цена человеческой глупости и беспечности - жизнь.

Гость||

Гость|23.11.2020 09:25|

Да посмотрите,в инстограмме,в Контакте,сколько фоток родители с детьми выкладывают на льду,на водохранилище,и отходят далеко от берега,себя не жалко,детей пожалелили бы.Проваляться под лёд,опять власть виновата,они взрослые,уже родители,чем они думают?Выявлять,и штрафовать,ставить на учёт за невыполнение род.обязанностей

Полностью согласна.

А из-за ситуации произошедшей сейчас только учителей напрягут. Рейды по речкам и семьям. Учителя для этого и существуют...

Гость||

А может пусть их ходят? Умные останутся.

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Имя: Гость
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