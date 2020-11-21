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Общество

Сотрудники МЧС провели очередной рейд в Первомайском районе

Печать

Отряд сотрудников МЧС отправился в профилактический рейд по Первомайскому району. Именно здесь за последнее время больше всего людей погибло при пожарах - восьмикратно по сравнению с 2019 годом.

«В связи с чем сотрудниками управления надзорной деятельности с привлечением волонтерских организаций проведен рейд по разъяснению гражданам мер пожарной безопасности», - сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

С января по ноябрь 2020 года в Пензенской области в огне лишились жизни 86 человек, среди которых - 4 ребенка. Основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации печей и электрооборудования. Многие частные дома отапливаются по старинке дровами. Несоблюдение элементарных правил безопасности приводит к трагическим последствиям.

Подобные рейды проводятся преимущественно в выходные дни, когда большинство пензенцев дома. Сотрудники МЧС России регулярно напоминают жителям города и области об основных правилах пожарной безопасности.

«Не перегружайте электрические сети, не оставляйте без присмотра топящиеся печи и электронагревательные приборы и не доверяйте контроль за ними детям. При соблюдении требований пожарной безопасности вы сохраните свою жизнь и жизнь своих детей», - пояснил Вячеслав Тарасов.

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