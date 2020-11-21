Пациентов из районных больниц доставили в Пензу вертолетом

21.11.2020 | 12:57

В пятницу, 20 ноября, в области впервые проведена эвакуация санитарной авиацией пациентов из районных больниц в областные специализированные центры.

«На вертолете в Пензу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи доставили пациентов из Земетчина, Нижнего Ломова и Кузнецка», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Первый авиарейс бригада пензенских медиков с пациентом на борту совершила 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.

С этого времени выполнено пять вылетов. Врачи доставили воздушным транспортом в клиники федерального уровня шестерых жителей области, в том числе троих детей.

По мнению главного врача Пензенской областной станции скорой помощи Владимира Атякшева, с началом работы санавиации медицинская эвакуация вышла на новый уровень. Теперь есть возможность доставлять пациентов даже из самых отдаленных районов области в Пензу не только на автомобилях скорой помощи, но и на вертолетах, что значительно сокращает время в пути.

В субботу, 21 ноября, губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото вертолета санавиации. «Ангелы в небе ради спасения жизней!» - так подписал глава региона снимок.