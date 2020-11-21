Сетевое издание|18+|Суббота|21 ноя 2020|14:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пациентов из районных больниц доставили в Пензу вертолетом

Печать

В пятницу, 20 ноября, в области впервые проведена эвакуация санитарной авиацией пациентов из районных больниц в областные специализированные центры.

«На вертолете в Пензу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи доставили пациентов из Земетчина, Нижнего Ломова и Кузнецка», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Первый авиарейс бригада пензенских медиков с пациентом на борту совершила 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.

С этого времени выполнено пять вылетов. Врачи доставили воздушным транспортом в клиники федерального уровня шестерых жителей области, в том числе троих детей.

По мнению главного врача Пензенской областной станции скорой помощи Владимира Атякшева, с началом работы санавиации медицинская эвакуация вышла на новый уровень. Теперь есть возможность доставлять пациентов даже из самых отдаленных районов области в Пензу не только на автомобилях скорой помощи, но и на вертолетах, что значительно сокращает время в пути.

В субботу, 21 ноября, губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото вертолета санавиации. «Ангелы в небе ради спасения жизней!» - так подписал глава региона снимок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Перелет осуществляется за счет пациента? Цена?

Гость||

Нет, не за счет пациента.

Гость||

Гость писал(a):

Перелет осуществляется за счет пациента? Цена?
Не завидуй. Еще полетаешь.

Гость||

В районах что отстойники?

Гость||

да вчера над Н-Ломовом летал вертолет ............. не врут

Гость||

Не завидую. Предпочитаю летать на боинге. На вертолете не хотелось бы при таких обстоятельствах полетать

Гость||

Какие генетические показания есть для использования санавиации? Чьим родственником нужно быть?

Гость||

35 лет назад во времена СССР,в г.Орске прилетал вертолет к онкологической больнице,а мы дети бегали смотрели т.к.все-,это происходило в центре города рядом с домом,!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте