Пациентов из районных больниц доставили в Пензу вертолетом

В пятницу, 20 ноября, в области впервые проведена эвакуация санитарной авиацией пациентов из районных больниц в областные специализированные центры.
«На вертолете в Пензу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи доставили пациентов из Земетчина, Нижнего Ломова и Кузнецка», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Первый авиарейс бригада пензенских медиков с пациентом на борту совершила 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.
С этого времени выполнено пять вылетов. Врачи доставили воздушным транспортом в клиники федерального уровня шестерых жителей области, в том числе троих детей.
По мнению главного врача Пензенской областной станции скорой помощи Владимира Атякшева, с началом работы санавиации медицинская эвакуация вышла на новый уровень. Теперь есть возможность доставлять пациентов даже из самых отдаленных районов области в Пензу не только на автомобилях скорой помощи, но и на вертолетах, что значительно сокращает время в пути.
В субботу, 21 ноября, губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото вертолета санавиации. «Ангелы в небе ради спасения жизней!» - так подписал глава региона снимок.
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Перелет осуществляется за счет пациента? Цена?