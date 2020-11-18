В Заречном наказали водителя грузовика, сбившего велосипедистку

Зареченский городской суд наказал водителя грузовика, допустившего наезд на велосипедистку.
Происшествие случилось в сентябре. Мужчина передвигался на автомашине Freightliner Columbia с полуприцепом по Фабричному проезду.
«Он не выбрал безопасную скорость, не учел при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства», - пояснили в зареченском суде.
В итоге мужчина сбил велосипедистку, которая ехала в одном направлении с ним. Женщина получила травмы, оценивающиеся как средний вред здоровью человека, и была госпитализирована бригадой скорой помощи.
В суде водитель грузовика признал вину и раскаялся, просил не лишать его прав, так как это единственный источник дохода для семьи. Так же он сообщил о намерении выплачивать деньги пострадавшей.
Случившуюся аварию мужчина объяснил слепившим глаза солнцем. Когда он совершил наезд, то вышел из машины и оказывал женщине помощь вплоть до ее госпитализации.
Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей.
Постановление в силу не вступило.
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penzainform.ru писал(a):А завтра солнце не будет светить?