Сетевое издание|18+|Среда|18 ноя 2020|15:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном наказали водителя грузовика, сбившего велосипедистку

Печать

Зареченский городской суд наказал водителя грузовика, допустившего наезд на велосипедистку.

Происшествие случилось в сентябре. Мужчина передвигался на автомашине Freightliner Columbia с полуприцепом по Фабричному проезду.

«Он не выбрал безопасную скорость, не учел при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства», - пояснили в зареченском суде.

В итоге мужчина сбил велосипедистку, которая ехала в одном направлении с ним. Женщина получила травмы, оценивающиеся как средний вред здоровью человека, и была госпитализирована бригадой скорой помощи.

В суде водитель грузовика признал вину и раскаялся, просил не лишать его прав, так как это единственный источник дохода для семьи. Так же он сообщил о намерении выплачивать деньги пострадавшей.

Случившуюся аварию мужчина объяснил слепившим глаза солнцем. Когда он совершил наезд, то вышел из машины и оказывал женщине помощь вплоть до ее госпитализации.

Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей.

Постановление в силу не вступило.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Случившуюся аварию мужчина объяснил слепившим глаза солнцем.
А завтра солнце не будет светить?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте