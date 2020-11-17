Детсады Пензы до конца года примут 140 новых воспитанников

17.11.2020 | 09:37

В ближайшие полтора месяца в детских садах Пензы появятся дополнительные места. Об этом сообщил глава городского управления образования Юрий Голодяев участникам постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам на заседании в понедельник, 16 ноября.

«В докладе отмечено, что до конца текущего года в Пензе будет введено 240 дополнительных мест в детских садах, в том числе 180 - для детей до трех лет», - процитировали документ в пресс-службе городской администрации.

К настоящему времени создано 100 дополнительных мест для детей младше трех лет.

В декабре 2020 года завершится строительство детского сада в микрорайоне Заря. Он примет 120 воспитанников, половина из которых - ясельного возраста.

Кроме того, в уже функционирующем учреждении откроется дополнительная группа для 20 малышей.

«Для поддержания показателя 100-процентной доступности дошкольного образования детей в возрасте от трех до семи лет и достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в будущем году запланировано создание 620 дополнительных мест», - добавили в пресс-службе гордумы.

260 из них предназначены для самых маленьких воспитанников.

В 2022 году еще 160 мест для детей в возрасте до трех лет получат благодаря перепрофилированию дошкольных групп под ясельные.