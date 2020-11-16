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Общество

Пензенцев призвали проголосовать за лучший город России

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«Пензенцы, давайте сделаем так, чтобы наш город стал известен всей стране! Голосуйте в проекте «Город России», участники которого выбирают город, достойный стать национальным символом», - такой пост появился в понедельник, 16 ноября, на странице правительства Пензенской области в Instagram.

Голосование за звание самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводится на сайте город-россии.рф. По состоянию на 16 ноября Пенза занимает 15-е место из 83 - за нее проголосовало 29 757 человек. На первом месте Севастополь (175 673 голоса), на последнем - Кызыл (283).

По мнению разработчиков проекта, город-победитель получит дополнительный импульс для дальнейшего развития, формирования узнаваемости и популярности как в России, так и за рубежом.

«Пока Пенза не входит в первую десятку, но время еще есть - итоги голосования подведут 30 декабря. Именно вы можете повлиять на итоговый выбор самого привлекательного города России!» - говорится в обращении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы, давайте сделаем так, чтобы наш город стал известен всей стране!
Ага, цены на проезд подняли!

Гость||

Лучший за счет чего? Голосовать надо ради того, чтобы очередной чиновник премию получил?

Гость||

да, прекрасный город с замечательным общественным транспортом. Стыдно, голосовать не буду

Имя: Гость
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