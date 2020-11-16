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Общество

«Горводоканал» увеличил численность сотрудников кол-центра

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На телефон горячей линии ООО «Горводоканал» ежемесячно поступает свыше 15 тысяч звонков. В целях повышения качества обслуживания руководство компании решило расширить штат действующего кол-центра на 2 единицы - до 7 человек.

Такая мера позволит сократить время ожидания клиентов при обращении по телефону и улучшить обратную связь с потребителями услуг.

Позвонив по номеру 8 (8412)-20-00-19, любой житель Пензы может решить вопросы, связанные с начислениями, передать показания приборов учета и оставить заявки на опломбировку счетчиков.

Также по этому номеру физическим и юридическим лицам предоставят подробную информацию по заключению как договоров на водоснабжение и водоотведение, так и договоров на технологическое присоединение.

Кол-центр оснащен современной компьютерной техникой, программным обеспечением и каналами связи. Телефон горячей линии доступен с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 без перерывов.

После соединения необходимо ввести на телефоне добавочный номер для связи со специалистом:

- 1 - аварийно-диспетчерская служба,

- 2 - по вопросам начисления оплаты,

- 3 - передать показания индивидуальных приборов учета (робот),

- 4 - для заключения договоров на водоснабжение, водоотведение и технологическое присоединение,

- 5 - по вопросам опломбировки счетчика.

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