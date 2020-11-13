В Пензенской области ищут родных погибшего бойца Красной армии

13.11.2020 | 10:17

Пензенские волонтеры разыскивают родных бойца Красной армии Мамонова Ивана Алексеевича, 1919 года рождения.

Известно, что до Великой Отечественной войны Иван Мамонов жил в селе Терновка Терновского района Пензенской области.

Сапер 144-й отдельной стрелковой бригады (144-й ОСБР) погиб 12 мая 1942 года в боях за село Налючи Ленинградской (ныне Новгородской) области. 144-й ОСБР противостояли подразделения немецкой дивизии СС «Мертвая голова». Деревня в течение трех дней переходила из рук в руки, но в итоге осталась за частями Красной Армии.

Останки Ивана Мамонова и еще одного красноармейца нашли на поле бойцы поискового отряда «Долг» из Новгородской области во время разведки урочища Налючи. Рядом отыскались медальон пензенского бойца, ложка и мундштук.

«Просим откликнуться родных Ивана Алексеевича Мамонова. Известны инициалы его матери - Мамонова Т. Ф.», - обращается к жителям региона председатель отделения «Поискового движения России» Пензенской области Лариса Казакова.