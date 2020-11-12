В Сердобском районе на месте бывшей свалки заложили сосновый бор

12.11.2020 | 09:41

В селе Куракино Сердобского района, на участке, где до недавнего времени была свалка, молодые законодатели, студотрядовцы, волонтеры и местные жители заложили сосновый бор.

В 2018 году сельчане обратились за помощью к председателю областного совета ветеранов Сергею Цигвинцеву. Он объединил активистов.

Организовать работы по наведению порядка на окраине населенного пункта, где скапливался бытовой мусор, помог председатель регионального Заксобра, секретарь отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

В 2020 году территорию благоустроили, высадили 1 500 саженцев сосны обыкновенной. Изменения отчетливо видны на фото.

«К великому сожалению, Сергей Алексеевич ушел из жизни в августе этого года, но дело, за которое он болел всей душой, живет», - подчеркнул председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Андрей Сушков.

Участники акции предложили назвать сосновый бор в честь Сергея Цигвинцева, чтобы сохранить память о человеке, который многое сделал для села Куракино.