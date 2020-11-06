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Общество

Редакция PenzaInform подготовила дайджест важных новостей недели

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Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку новостей, которые на уходящей неделе вызвали наибольший интерес у читателей.

Из первого сюжета пензенцы узнали об убийстве 17-летней девушки, чье тело с ножевыми ранениями нашли в Бессоновке.

За день до трагедии пензячка пропала, ее мать обратилась в полицию. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка. Парень признался во всем и заявил, что поругался с подругой. Она якобы замахнулась на него сумочкой, а он достал нож.

Убив девушку, подросток оттащил ее тело в кусты и прикрыл листом ДСП. Верхнюю одежду жертвы унес с собой, чтобы сжечь, но не успел.

По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Во второй новости Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом.

Он лично рассказал об этом своим подписчикам в соцсетях. Губернатор самоизолировался, лечится дома. Работает оттуда же, дистанционно.

Пользователей интересует, где он делал тест на коронавирус, быстро ли приехал врач и хватает ли лекарств.

В третьем сюжете горожанам рассказали, что в Пензе могут снова повысить цены на проезд. Такое решение приняли две крупные транспортные компании.

Это должно произойти с 14 ноября почти на всех маршрутах, кроме троллейбусных. В автобусах придется отдавать не 23, а 27 рублей - на 4 больше; в маршрутках - не 27, а 32, разница - 5 рублей.

У администрации нет законных оснований запретить повышение. Перевозчики уже вывесили объявления о новом прайсе для пассажиров.

Мэрия надеется на помощь прокуратуры и УФАС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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