Редакция PenzaInform подготовила дайджест важных новостей недели

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку новостей, которые на уходящей неделе вызвали наибольший интерес у читателей.
Из первого сюжета пензенцы узнали об убийстве 17-летней девушки, чье тело с ножевыми ранениями нашли в Бессоновке.
За день до трагедии пензячка пропала, ее мать обратилась в полицию. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка. Парень признался во всем и заявил, что поругался с подругой. Она якобы замахнулась на него сумочкой, а он достал нож.
Убив девушку, подросток оттащил ее тело в кусты и прикрыл листом ДСП. Верхнюю одежду жертвы унес с собой, чтобы сжечь, но не успел.
По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.
Во второй новости Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом.
Он лично рассказал об этом своим подписчикам в соцсетях. Губернатор самоизолировался, лечится дома. Работает оттуда же, дистанционно.
Пользователей интересует, где он делал тест на коронавирус, быстро ли приехал врач и хватает ли лекарств.
В третьем сюжете горожанам рассказали, что в Пензе могут снова повысить цены на проезд. Такое решение приняли две крупные транспортные компании.
Это должно произойти с 14 ноября почти на всех маршрутах, кроме троллейбусных. В автобусах придется отдавать не 23, а 27 рублей - на 4 больше; в маршрутках - не 27, а 32, разница - 5 рублей.
У администрации нет законных оснований запретить повышение. Перевозчики уже вывесили объявления о новом прайсе для пассажиров.
Мэрия надеется на помощь прокуратуры и УФАС.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.